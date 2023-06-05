Мошенники сделают все, чтобы забрать ваши деньги. Южносахалинке написала обманщица под видом сотрудницы «Аэрофлота»

Поддельные объявления на «Авито», звонок липовых сына или дочери с просьбой прислать деньги на врачей, банковские служащие, которые пугают взломом карты – все это уже вчерашний день. С каждым годом аферисты придумывают новые способы обмана и заработка на доверчивости людей. Новый вид мошенничества – написать в WhatsApp, представившись сотрудником авиакомпании.

Наша читательница Дарья Д. рассказала, что купила билеты в Москву в сезон летних скидок.

– В один из дней отпуска приходит сообщение в мессенджере как будто бы от сотрудника авиакомпании. Причем сообщили, что мне звонили, а я не отвечала, но никаких звонков с номеров компании не поступало, – рассказала девушка. – Оператор заявила, что по ошибке мне продали билет не по дальневосточному тарифу, а по молодежному, так как я не предупредила в момент оформления билета, что мне уже исполнилось 23 года.

Она убеждала Дарью в ошибке и попросила вернуть разницу стоимости в размере 2900 рублей. И заявила, что если сахалинка не заплатит, ей наложат запрет на субсидируемые перевозки. В итоге Дарья засомневалась и написала, что лучше придет в офис по возвращении в Южно-Сахалинск. Через несколько дней мнимый оператор написала, что уже сама оплатила разницу за этот перелет. Какая щедрость!

Часто мошенники в WhatsApp и других популярных мессенджерах используют громкие имена компаний, чтобы получить информацию: номер банковской карты, счета, даты рождения. Это все, конечно, ловушка аферистов.

Кстати, авиакомпания «Аэрофлот», к примеру, еще в 2021 году запретила сотрудникам пользоваться WhatsApp, Telegram, Viber, Signal, Express и Zoom в рабочих целях.

В информационном сообщении департамента обеспечения экономической безопасности перевозчика сотрудникам сообщалось, что рабочая коммуникация в мессенджерах, предназначенная для личного общения, несет в себе риски как для работников, так и для работодателя.

Предполагалось, что поводом для такого решения стала утечка некоторых нежелательных для перевозчика данных в соцсети. После этого компания призвала сотрудников использовать для коммуникации корпоративные средства, размещенные на серверах «Аэрофлота». В их числе Skype for Business, Cisco Meeting и MS Outlook.

Поэтому об отмене рейсов, ошибке при оплате «Аэрофлот» сообщает на личную почту покупателя или в смс-сообщениях на указанный при приобретении билета номер телефона.

Если вам пишет сотрудник компании в мессенджере, просит прислать деньги или ваши личные данные, лучше сходить в офис и уточнить у официального представителя авиакомпании, какая возникла проблема.

Евгения ИЩЕНКО.