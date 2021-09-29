Московский Музей Победы пригласил сахалинцев на онлайн-программу к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса

Онлайн-программу к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса разместил на своем сайте Музей Победы (https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-k-75-letiyu-okonchaniya-nyurnbergskogo-protsessa/). 1 октября онлайн-пользователей ждет марафон видеосюжетов «Календарь Нюрнберга».

В семи сериях передач интернет-пользователям расскажут о ходе самого известного в истории военного трибунала, который вошёл в историю под названием «Суд Народов». Зрители узнают о 24 подсудимых, обвинённых в преступлениях против мира и человечности. Гид расскажет о выступлениях обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции. Более трёх месяцев они излагали факты о преступлениях нацизма.

Несколько серий посвящены подробностям допросов Геринга, Гесса, Риббентропа и других нацистских преступников. Гид расскажет, какие персональные обвинения предъявляли соратникам Гитлера и как именно советским обвинителям удалось получить признания.

«21 и 22 марта 1946 года допрос Германа Геринга проводил советский обвинитель Роман Руденко. Тогда друг и соратник Гитлера признал, что действительно долгое время входил в ближайшее окружение фюрера вместе с Йозефом Геббельсом, Мартином Борманом, Генрихом Гиммлером. И что он участвовал в разработке и осуществлении плана нападения на СССР «Барбаросса», – рассказывает экскурсовод Музея Победы Борис Чельцов.

Онлайн-пользователи узнают о роли Фридриха Паулюса в судебном процессе, об обстоятельствах самоубийства Германа Геринга и о том, почему оправдали главного банкира гитлеровского рейха Ялмара Шахта. Ведущий расскажет о тактике ведения немецкими адвокатами защиты подсудимых, а также почему вызвали интерес допросы и судебные решения в отношении генерал-полковника Альфреда Йодля и министра Альберта Шпеера.