Московский сахалинец. Притяжение малой родины

У генерала Левашова есть традиция, которой он следует почти каждый год: в августе из Москвы прилетает на родной Сахалин и с коллегами (ветеранами правоохранительных органов) 28-го числа отмечает день рождения.

В этот раз на своё 77-летие Аркадий Михайлович прилетел с супругой, дочерью и внуком, которому захотел показать места, где родился и вырос, где в середине 1970-х молодым следователем после юрфака и недолгой службы на материке распутывал дела об убийствах, вылавливал шпионов, а четверть века спустя получил звание генерала.

Возможно, о важных вехах в жизни деда внук знает из его книги «Искры воспоминаний» (кстати, она есть в областной универсальной научной библиотеке). Там кратко рассказано о сахалинских и афганских командировках Аркадия Михайловича. Но, находясь на острове, мальчишке легче понять и ощутить, что его дед в душе так и остался задиристым парнишкой, который однажды с напарником смело поехал в Шахтёрск ловить шпиона. И ведь поймал и доставил в областной центр! Правда, за время командировки осень сменилась зимой, и сослуживцам пришлось везти врага в снежную бурю в летних штиблетах и плащах. Но холода пылкое сердце не замечает… и смерти не боится…

Когда уже заканчивалась афганская война, полковник Аркадий Левашов, справившись со спецзаданиями, напросился в боевой поход на захват каравана. За эту операцию он получил орден Красной Звезды. Позднее этому событию писатель Александр Проханов посвятил книгу, по которой снят фильм «Охотники за караваном».

Не менее орденов и медалей дороги Аркадию Михайловичу памятные часы «За выход из Афганистана», полученные из рук Героя Советского Союза, командира знаменитой 40-й армии генерала Бориса Громова. Этот дар – знак окончания тяжёлого испытания и начала мирной жизни…

В начале лихих 1990-х, когда полстраны кинулось в рыночную экономику, про налоги забыли и не вспоминали. Бюджетники месяцами ждали зарплату, а казна была пуста. Пришлось напомнить новым коммерсантам об обязанностях перед обществом и государством. И такая особая структура была создана. В островной области управление федеральной службы налоговой полиции возглавил Аркадий Левашов.

Почти весь коллектив налоговиков-силовиков состоял из бравых молодцов суровой наружности, но стоило им улыбнуться… Многие имели за плечами опыт боевых действий в Афганистане, когда вытаскивали своих, не жалея себя. А, главное, собрал их под своё крыло такой же бравый офицер. Создав с нуля региональное управление, он сделал его одним из лучших в России.

Возможно, в других регионах налоговая полиция выполняла чисто карательные функции, и противостояние налоговиков с предпринимателями носило жёсткий характер. Но в Сахалинской области с советских времён сложилась особая атмосфера островного единства.

Аркадий Михайлович рассказывал, как в сложных ситуациях немало задач и проблем решал заветным словом «Сахалин». В московских кабинетах на том конце провода могли сидеть совершенно незнакомые ему люди, но, услышав «Сахалин», начинали улыбаться и помогать. Выяснялось: у кого-то тёща из наших краёв, у кого-то отец служил на Курилах. Словом, обнаружилось, что огромное число россиян прошло островную школу выживания и взаимопомощи.

Есть в Южно-Сахалинске на улице Бумажной неприметное здание, отделанное серым сайдингом. Сейчас здесь центр спортивной подготовки областного УВД. А строили его и первыми зашли на тренировки в эти залы сотрудники налоговой полиции.

Левашов растил свой коллектив по всем направлениям. Практиковал регулярные тренировки в спортзале, постоянные посещения вернисажей и театральных премьер, детские семейные праздники и, конечно же, яркие встречи с выдающимися современниками. А что сильнее может впечатлить молодого человека, всколыхнуть патриотические чувства, гордость за своё дело, чем беседа с реальными героями?..

Почетными гостями у налоговых полицейских были самые именитые российские спортсмены, многократные чемпионы мира, Европы, различных Олимпиад: биатлонист Александр Тихонов, русский богатырь борец Александр Карелин, фехтовальщик Леонид Романов…

Побывал здесь и Михаил Фрадков, бывший премьер-министр, возглавивший в 2001 году федеральную службу налоговой полиции.

Вскоре после назначения Фрадков провёл коллегию, собрав региональных начальников во Владивостоке. После совещания руководитель Сахалинского управления ФСНП Аркадий Левашов пригласил Фрадкова на остров. Тот согласился и, сжав планы, вылетел в Южно-Сахалинск.

Примечательно, что знаменитости уезжали на Большую землю с яркими впечатлениями и новыми идеями, почерпнутыми у сахалинцев. Так, в спортивном центре налоговой полиции они увидели музей истории организации и славы выдающихся отечественных современников, посетивших остров. Вскоре аналогичные ведомственные музеи появились во всех регионах. По возвращении в Москву глава федеральной службы налоговой полиции Михаил Фрадков издал соответствующее распоряжение.

У олимпийца Александра Карелина в школе греко-римской борьбы также создан Зал спортивной славы.

Неоднозначное решение правительства от 11 марта 2003 года об упразднении федеральной службы налоговой полиции стало испытанием на прочность боевого офицера Левашова.

Самым сложным было прощание с коллективом, с Сахалином… Аркадий Михайлович с супругой вслед за детьми-студентами московских вузов перебрались в столицу, но связи с Сахалином не теряют.

Генерал Левашов – заслуженный юрист РФ, кандидат психологических наук. Отлично понимая силу наглядного примера, он вырастил целую плеяду молодых офицеров, двое из которых тоже доросли до генеральских погон. А сейчас воспитывает внука и поражает воображение старшеклассников из подшефной школы как обладатель почётного чёрного пояса Международной федерации каратэ кёкусинкай. В свои далеко за 70 Аркадий Михайлович может отжаться на костяшках!

А недавно он проявил ещё одну грань своего дарования – выступил в роли литературного консультанта у легендарного джазмена Игоря Бутмана, написавшего книгу «Серенада северных морей». Эту книгу Левашов привёз в подарок землякам, чтобы вручить её на встрече в областной универсальной научной библиотеке 29 августа в 17.00.

Кирилл Корбин.

г. Южно-Сахалинск.