Москва поможет развить на Сахалине гастрономический туризм и креативную индустрию

Сахалинская область продемонстрировала весьма привлекательные наработки в сфере экологии, их можно будет взять за основу новых федеральных проектов и применять в других регионах.

Такое мнение высказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив РФ Светлана Чупшева, оценивая предварительные итоги научно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

Сахалинский опыт по улучшению экологического благополучия стал одной из многих тем, которую обсуждали на треке «Качество жизни. Новые горизонты» – составной части «Архипелага». Участники высказывали идеи создания комфортной среды обитания, новых подходов в экономике, внедрения цифровых технологий в работу органов власти, лидерства в современных технологиях и пр. Для дальнейшей работы их брали, только убедившись в достаточном научном обосновании представленного материала. Прошедшие отбор идеи станут основой для будущих нацпроектов или проектов, нужных Сахалину.

– Среди предложений, которые сделают островной регион ещё более привлекательным, можно назвать развитие креативной индустрии, – отметила Светлана Чупшева.– Это повысит интерес к островной области. Мы берём на себя обязательство разработать для неё стратегию развития креативных индустрий.

На треке прозвучали обоснованные идеи развивать здесь гастрономический туризм, свою урабанистику, привлекать художников архитектурой и наследием эпохи Карафуто.

Помимо этого участники высказали интересные мысли по созданию экосистем малых городов разной направленности. Когда один населённый пункт заточен под семью, другой – под молодёжь, другой под развлечения и ночную жизнь и пр.

Губернатор Валерий Лимаренко, говоря о значимости «Архипелага-2024» подчеркнул, что время его проведения можно назвать днем создания новой для Сахалина отрасли –беспилотной авиации. Наша область становится первопроходцем не только в создании новых моделей, но и в экспериментальном законодательстве для этих систем, в создании спроса на их услуги.

– Повышение качества жизни сахалинцев и курильчан – важнейшая задача. Она включает в себя развитие здравоохранения, образования, социальной поддержки, создание безопасной среды для жизни, новых рабочих мест, устойчивого развития экономики, – отметил Валерий Лимаренко. – По этим и другим направлениям наш регион продуктивно работает с Агентством стратегических инициатив. Среди успешных практик – внедрение регионального социального стандарта. Для нас была проблема с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Люди ждали их годами. Сейчас поставили эту работу на поток. Сократили срок доставки средств реабилитации до одного месяца. Другое одно важное направление – медицина. Мы сделали службу по уходу за хроническими пациентами. Закрепили за ними проводников здоровья – персональных администраторов, которые помогают попасть к врачу, пройти обследование, получить лекарства. Сейчас под крылом помощников 150 тысяч пациентов. В сфере высшего образования мы запускаем карьерные планы для студентов, чтобы после получения дипломов наши молодые специалисты получали лучшие рабочие места. Эти проекты могут заинтересовать другие регионы, и мы готовы тиражировать их.

Сергей Рябов.