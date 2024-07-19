Суббота, 20 июля, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Москва поможет развить на Сахалине гастрономический туризм и креативную индустрию

Фото: dzen.ru

Сахалинская область продемонстрировала весьма привлекательные наработки в сфере экологии, их  можно будет взять за основу новых федеральных проектов и применять в других регионах.

Такое мнение высказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив РФ Светлана Чупшева, оценивая предварительные итоги научно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

Сахалинский опыт по улучшению экологического благополучия стал одной из многих тем, которую обсуждали на треке «Качество жизни. Новые горизонты» – составной части «Архипелага». Участники высказывали идеи создания комфортной среды обитания, новых подходов в экономике, внедрения цифровых технологий в работу органов власти, лидерства в современных  технологиях и пр. Для дальнейшей работы их брали, только убедившись в достаточном научном обосновании представленного материала.  Прошедшие отбор идеи станут основой для будущих нацпроектов или проектов, нужных Сахалину.

– Среди предложений, которые сделают островной регион ещё более привлекательным, можно назвать развитие креативной индустрии, – отметила Светлана Чупшева.– Это повысит интерес к островной области.  Мы берём на себя обязательство разработать для неё стратегию развития креативных индустрий.

На треке прозвучали обоснованные идеи развивать здесь гастрономический туризм, свою  урабанистику, привлекать художников архитектурой  и наследием эпохи Карафуто.

Помимо этого участники высказали интересные  мысли по созданию  экосистем малых городов разной направленности. Когда один населённый пункт заточен под семью, другой  – под молодёжь, другой под развлечения и ночную жизнь и пр.

Губернатор Валерий Лимаренко, говоря о значимости «Архипелага-2024» подчеркнул, что время его проведения можно назвать днем создания новой для Сахалина отрасли –беспилотной авиации.  Наша область становится  первопроходцем не только в создании новых моделей, но и в экспериментальном законодательстве для этих систем,  в создании спроса на их услуги.

– Повышение качества жизни сахалинцев и курильчан – важнейшая задача. Она включает в себя развитие здравоохранения, образования, социальной поддержки, создание безопасной среды для жизни, новых рабочих мест, устойчивого развития экономики, – отметил Валерий Лимаренко. – По этим и другим направлениям наш регион продуктивно работает с Агентством стратегических инициатив. Среди успешных практик – внедрение регионального социального стандарта. Для нас была проблема с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Люди ждали их годами. Сейчас поставили эту работу на поток. Сократили срок доставки средств реабилитации до одного месяца. Другое одно важное направление – медицина. Мы сделали службу по уходу за хроническими пациентами. Закрепили за ними проводников здоровья – персональных администраторов, которые помогают попасть к врачу, пройти обследование, получить лекарства. Сейчас под крылом помощников 150 тысяч пациентов. В сфере высшего образования мы запускаем карьерные планы для студентов, чтобы после получения дипломов наши молодые специалисты получали лучшие рабочие места. Эти проекты могут заинтересовать другие регионы, и мы готовы тиражировать их.

 Сергей Рябов.

Предыдущая статья
Приливы и отливы в заливах Терпения, Анива, Набильском и в Александровске-Сахалинском на 20 июля
Следующая статья
Сахалинская легкоатлетка – дважды серебряный  призер чемпионата  России среди ветеранов
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ