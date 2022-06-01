Москва выделяет Сахалину дополнительные финансы на развитие коммунальной инфраструктуры

Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в заседании попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и провел рабочую встречу с председателем совета Сергеем Степашиным. Стороны обсудили вопрос о выделении денег для модернизации коммунальной инфраструктуры Сахалинской области.

– Сегодня Сахалинская область активно обновляет коммунальную инфраструктуру. Без появления новых очистных сооружений, перехода с угля на газ на котельных, без чистой воды и исправных водопроводов трудно представить комфортную жизнь на островах. Одним из источников финансирования являются целевые займы, предоставляемые Фондом ЖКХ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Поэтому я искренне благодарю Правительство РФ и государственную корпорацию Фонд содействия реформированию ЖКХ за предоставленный новый инструмент для реализации всех задуманных проектов. Просим вас рассмотреть новую возможность выделить дополнительные ресурсы для Сахалинской области. Готовы за один год на эти деньги построить и ввести в эксплуатацию новую газовую котельную, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Сергей Степашин поддержал предложение, отметив, что за областью закреплен статус пилотного региона, где будет проведен эксперимент по достижению углеродной нейтральности. В связи с этим строительство объекта, который способствует оздоровлению экологии, было бы крайне полезным. Тем более что у Сахалина хорошие показатели в реализации проектов.

Также правление Фонда ранее предварительно одобрило две заявки Сахалинской области по займам на общую сумму 3,027 миллиарда рублей. Средства предполагается направить на строительство пяти новых котельных и 2,9 километра сетей в Макарове, водозабора «Южный», а также сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Уюн» в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального правительства.