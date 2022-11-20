Москву к Новому году украсят, но откажутся от массовых мероприятий и фейерверков. По договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Парадоксальная ситуация рассматривается в Корсаковском суде: в реабилитационный центр для наркоманов по ошибке забрали постороннего. Да и выбор методики отлучения от пристрастия к дурману может показаться радикальным.
Перепутанный пациент
История кажется простой, пока...