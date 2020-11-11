Мост дружбы. Школьники Сахалина и Хоккайдо пообщались онлайн

В приветственном слове директор департамента внешнеэкономических, межрегиональных связей и международного сотрудничества министерства экономического развития региона Виктория Василевская отметила, что это еще одна возможность для ребят познакомиться с культурой дружественных стран.

С японской стороны участников приветствовал председатель общественной организации «Япония – Россия» Сатоси Окубо. Он выразил надежду, что принимаемые меры по борьбе с пандемией позволят в скором времени вернуться к прежнему формату встреч.

Сахалинские и японские школьники показали видеоприветствия, представили художественные номера, презентации и видеоролики-воспоминания о проекте «Крылья дружбы». Дети задавали друг другу вопросы и обменивались пожеланиями о проведении таких мероприятий в будущем, спели песню, сообщила пресс-служба областного правительства.

На мероприятии также присутствовали представители органов исполнительной власти, общественных организаций, генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин и генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно.

Светлана КРОТОВА.

Справка

«Крылья дружбы» – это проект, который проводится региональным агентством по делам молодежи Сахалинской области совместно с обществом дружбы Россия – Япония. Он существует более 20 лет. За это время в международных обменах уже приняли участие более 1000 школьников.