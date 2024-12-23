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Мотострелки с Сахалина эвакуировали жителей села Островского в ДНР из-под обстрелов ВСУ

Фото: скрин с видео https://tvzvezda.ru/

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады с Сахалина эвакуировали мирных жителей села Островского в Донецкой Народной Республике из-под обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в минобороны РФ.

“В зоне проведения СВО военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады с Сахалина эвакуировали мирных жителей села Островского в ДНР из-под обстрелов ВСУ. Украинские националисты, понимая, что теряют инициативу на поле боя, стали уничтожать жилые дома и расстреливать мирных жителей, отказавшихся выехать на территорию Украины. Эвакуировали людей, среди которых были и дети, мелкими группами через лесополосы под минометным обстрелом и атакой FPV-дронами”, – сказали в ведомстве.

Там рассказали, что жители Островского, которых спасли и вывели в безопасные тыловые районы, с ужасом вспоминают, какие издевательства им довелось пережить от украинских военных. Со слезами на глазах они благодарят военнослужащих российской армии и желают скорейшей победы над врагом.

“Военнослужащие ВСУ, видя, что идут гражданские люди, эвакуируются из села, видя, что мужчина несет своего ребенка, продолжали обстреливать гражданское население, которое покидало населенный пункт. Одна из тактик военнослужащих ВСУ – когда у них что-то не получается, они начинают сжигать, уничтожать дома, прикрываться мирным населением. Они не щадят никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Просто хотят, чтобы, наверное, процветал нацизм, но это у них не получится”, – сказал заместитель командира батальона с позывным Айсберг на видео, распространенном минобороны РФ.

Накануне военное ведомство РФ сообщило что бойцы группировки войск “Юг” освободили населенный пункт Острoвского в ДНР. Селo Островского (Константинопольское) нахoдится в Покрoвском (Красноармейском) районе ДНР. Онo расположено к югo-западу от Курахова.

(ТАСС).

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