«Моя мечта – выиграть турнир Большого шлема». Юный сахалинский теннисист Яков Мазин уверенно идёт к своей цели

Впервые Якова Мазина на теннисном корте я увидел в 2023 году. Тогда он был среди участников соревнований на Кубок ГК «Гидрострой». Теннисисту было 12 лет, но при этом был заявлен в группу 18+. Несмотря на столь юный возраст, паренёк показывал не по возрасту зрелый теннис. После матча, познакомившись с Яковом, спросил: «Почему заявлен в подгруппу не ровесников, а взрослых?». Ответ был довольно неожиданным: «Скучно играть со своими сверстниками. Я легко их обыгрываю и по этой причине не прогрессирую в спортивном плане как теннисист».

В течении года ни на одном турнире в Южно-Сахалинске Якова Мазина среди участников не было. И вдруг на XI Кубке мэра увидел среди заявленных сильнейших любителей и профессионалов его фамилию.

За прошедший год Яков не только вырос до 176 см, но в нем чувствовалась не по возрасту хорошая физическая подготовка и самое главное – на корте он показывал зрелый комбинационный, силовой и агрессивный теннис. Сегодня Яков Мазин член сборной России среди молодежи до 15 лет. В Европейском квалификационном рейтинге среди сверстников он занимает 51 место.

– Яков, кто привел тебя в теннис и в каком возрасте?

– Однажды попросил родителей отвести меня в спортивный зал, чтобы посмотреть на тренировку сестры, которая занималась этим видом спорта. Мне понравился теннис. Спустя несколько дней записался в секцию тенниса. На тот момент мне было 7 лет. Мама очень хотела, чтобы я занимался биатлоном. А папа сказал, чтобы я сам выбирал тот вид спорта, который мне нравится.

– Помнишь свои первые соревнования?

– Это был турнир в категории самых начинающих юных теннисистов «Красный мяч». Игры проводились на мини-корте, маленькая сетка, отделяющая тебя от соперника, и облегченный мяч. Одним словом, все такое детское. Дебют был очень неудачным. Проиграл всем. Несмотря на это, родители и другие теннисисты говорили, что я молодец, играл хорошо и если буду не лениться на тренировках, то победы обязательно придут. Спустя два года впервые выиграл городской турнир. Победа была на стандартном корте и играли желтым мячом.

В первом рейтинговом турнире первенства ДФО я проиграл во втором круге, но выиграл тогда дополнительный турнир. Дальше больше, различные всероссийские соревнования на материке, где были и победы, и обидные поражения в финалах и полуфиналах. Именно тогда я попал в поле зрения тренеров сборной России. Меня пригласили на просмотр. Хочу заметить, главное – хорошо показать себя на просмотре среди десятков сильнейших сверстников. И мне это удалось. Чтобы быть всегда на виду у тренеров сборной и иметь возможность тренироваться в группе с сильнейшими сверстниками, родители приняли решение переехать в столицу.

– Какой самый большой твой успех на турнире?

– На турнире Tennis Europe до 15 лет, третьей категории, который состоялся в этом году в Ереване. Там у меня получился дубль, выиграл в одиночном разряде и в парном.

– Есть разница между тренировками, которые были у тебя на острове и в составе сборной России?

– Очень большая. В сборной во время тренировки на корте максимум четыре теннисиста. Совсем по другому выстроен тренировочный процесс. Тренировки на корте 6 раз в неделю по четыре часа, плюс общефизическая подготовка каждый день. Утром тренировка, после которой тренер говорит, как провести свой день и даже что можно есть. Если учеба в первую смену, сразу после занятий тренировка. Затем подготовка домашних заданий и снова тренировка. Одним словом, день расписан по минутам.

– Было ли у тебя так, что выиграл турнир, а своей игрой недоволен и не получил радость от победы?

– Скрывать не буду. Такие моменты случались. Были и такие, когда проигрывал, но в игре показывал хороший теннис и упрекнуть себя в поражении не мог.

– Самая твоя значимая победа над соперником?

– Над первым номером сборной России в этом году на турнире в Ереване. В финале турнира я выиграл у него 6:4, 6:4. Поединок выдался просто огонь. В первом сети я вел 4:1, но стал допускать много ошибок и позволил сопернику сравнять счет 4:4. Однако смог собраться и выиграть партию. Во втором сете «горю» 0:4 и 15:40 на своей подаче. Казалось, дело дойдет до тай-брейка, но я смог не только спасти этот гейм, а еще и сократить счет до 3:4. Поймав спортивный кураж довел партию до победы, а вместе с этим и матч 2:0.

– Твоя заветная мечта?

– Каждый теннисист мечтает выиграть турнир Большого шлема среди взрослых.

Игорь КАРПУК.

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