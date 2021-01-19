Моя прекрасная малая Родина. Любимому Сахалину отдано сердце нашей землячки из Воронежа

Прошло уже более десяти лет, как я уехала с моего любимого острова Сахалин, но тесной связи с малой Родиной не теряю. Там родственники, друзья, подруги, сослуживцы. Меня интересует, как живут островитяне, какие изменения происходят с климатом, как развиваются предприятия и медицина, что нового построили в любимом Южно-Сахалинске, какие здесь цены на продукты…

Прожила я на острове со дня рождения до 60 лет и поняла: мне очень повезло. Во-первых, родилась в многодетной семье у прекрасных, умных, любящих родителей. Во-вторых, как самая младшая я не была обижена вниманием старших. Из всей нашей семьи только я родилась на Сахалине. Это было в 1948 году, когда родители по призыву руководства страны завербовались на далекий неизведанный остров.

По их рассказам, они всей большой семьей очень долго, почти месяц, добирались из Украины до Сахалина – по железной дороге до Совгавани, а потом пароходом до портового города Холмск.

Семья наша поселилась в г. Томари в японском засыпном домике с очень тонкими стенами, раздвижными дверями из плотной бумаги. Но это был отдельный домик с небольшим огородиком. При более близком знакомстве с японским населением родители прониклись уважением и симпатией к этим трудолюбивым, добрым и гостеприимным людям. Наша семья помаленьку обживалась, японцы делились последним, советовали, что лучше посадить в таком климате, какое подсобное хозяйство завести, чтобы прокормить большую семью.У них тоже были большие семьи, весьма приспособленные к островной жизни.

Нелегко было на новом месте ощущать оторванность от Большой земли, не знать, какие сюрпризы приготовит островной климат. Но родители, прошедшие лихие годы войны, были не из пугливых. Они здесь начали жизнь с энтузиазмом и большими надеждами на прекрасное будущее, ведь наступило мирное время созидания.

Моя малая Родина была интернациональной. Со мной в классе учились семь корейских ребятишек. Четверо мальчиков были сильны в математике, физике, химии, занимались спортом и вообще были очень целеустремленными. Они все поступили в высшие учебные заведения. Думаю, их жизнь сложилась удачно.

Я сорок лет проработала в ведущей отрасли Сахалина (как говорили в старые добрые времена, в «рыбкиной» конторе) и горжусь, что внесла свой скромный вклад в развитие рыбной промышленности и в обеспечение людей качественной и вкусной продукцией. К сожалению, когда-то очень развитая и высокорентабельная рыбная отрасль в перестроечные времена оказалась на грани выживания.

Не лучшим образом перестройка сказалась и на лесной промышленности региона. Ради сиюминутной выгоды нерационально использовалась древесина. Я уже не говорю про ущерб от лесных пожаров. Лесные хозяйства были ликвидированы, а МЧС еще практически не сформировалось. Тушить огненные штормы в лесах практически было некому. Тогда стремились, главным образом, отстоять хотя бы населенные пункты и спасти людей.

В 1960 – 1970 годах на Сахалине работало до семи бумажных комбинатов, они поставляли продукцию и на внутренний рынок и экспортировали ее в Японию, Китай, Корею и другие страны. Помню, мне было пятнадцать лет, я гостила у сестры в Поронайске. В порту и на рейде этого города стояло много судов под флагами разных стран, они круглосуточно загружались бумагой и целлюлозой. Но прошли годы, и небезопасное для экологии производство было остановлено. Альтернативы ему не нашлось.

Удивительно, сколько угля, нефти, газа дает стране и миру этот небольшой остров! Шельфовые разработки углеводородных месторождений оказались доходным делом для страны и региона. На Сахалине построен крупнейший в мире и первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Он добывается в северной части острова и подается на юг по трубопроводу.

Он действительно великолепен, этот прекрасный остров, похожий на силуэт огромной рыбины. Здесь красивые гористые ландшафты, смешаные леса с разнообразной северной и южной растительностью. А сколько там ягоды и какой: брусника, черника, голубика, красника, морошка, клюква, лимонник! В лесах очень много шиповника, мы его сушили для чая и компота. Из розы-ругозы (крупного морского шиповника, растущего вдоль побережья) получалось очень вкусное, как мед, варенье.

В лесах Сахалина полно грибов. Зимой наша семья с удовольствием вкушала с ароматной сахалинской картошечкой маринованные и соленые грибочки.

Когда мои родители приехали на остров, считалось, что здешний климат не подходит для выращивания сельскохозяйственных культур. Но в 1960-е область возглавил первый секретарь обкома партии Павел Леонов, очень деятельный, хваткий, ответственный, требовательный. Он поставил задачу – развить здесь сельское хозяйство. И область сделала гигантский рывок в этом направлении и даже стала поставлять излишки овощной продукции в соседние регионы.

Помню, в 1970-е выпускники школ отправлялись учиться на материк, так как высших учебных заведений на Сахалине, кроме пединститута, не было. Очень многие молодые специалисты домой не вернулись, остались там работать. Сейчас на острове несколько высших учебных заведений, которые выпускают специалистов достаточно хорошего уровня, и выпускники остаются работать на малой Родине. Это очень важно для развития островного края.

Думаю, тот, кто давно не был в Южно-Сахалинске, приятно удивится переменам – столица области преобразилась, расстроилась, расцвела, стала комфортной для проживания. В городе – великолепный парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, много красивых скверов, есть интересные музеи и театры.

Зима здесь мягкая, снежная, ярко солнечная. Заснеженные сопки порадуют любителей горнолыжного спорта прекрасными спусками и трамплинами, освещенными трассами и подъемниками.

Я не работник туристической сферы, но рекомендую при первой возможности приехать и самим окунуться в атмосферу этого прекрасного места на земле. Уверяю, вы никогда не пожалеете об этом.

Лидия Голландскова, г. Воронеж.

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