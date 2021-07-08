Можно и на чартерном рейсе Билеты на чартерные авиарейсы между Сахалином и Москвой теперь в свободной продаже

На рейсы, выполняемые по туристической чартерной программе, открыта продажа билетов не только туристам, но и всем желающим пассажирам.

Как сообщили в региональном правительстве, на нынешний сезон запланировано 13 чартерных рейсов авиакомпании iFly Airlines. Вместимость воздушного судна – 340 посадочных мест. Полеты совершаются каждую неделю: из Москвы на Сахалин по субботам, а в обратном направлении по воскресеньям.

– Скоро сахалинцы и курильчане начнут массово возвращаться из отпусков. Необходимо, чтобы люди не испытывали никаких трудностей. Для этого мы разработали комплекс мер. Ранее по договоренности с «Аэрофлотом» на маршруте между российской столицей и островом задействовали воздушные суда большей вместимости. Это позволило в июне и июле создать дополнительно полторы тысячи посадочных мест. Теперь разгрузить московское направление помогут и чартерные рейсы, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Снизить нагрузку на московской авиалинии в «пиковые» даты поможет и запуск новых маршрутов. Нынче слетать с Сахалина в европейскую часть страны можно через Красноярск.

Сегодня Южно-Сахалинск и Москву связывают 17 рейсов в неделю, в числе которых один чартерный. Авиакомпания «Россия» выполняет полеты по регулярному маршруту дважды в день. А с этой недели по 25 сентября предусмотрен еще дополнительный, третий рейс по пятницам и субботам.

Полеты по новому маршруту дальневосточная авиакомпания начнет выполнять с 28 июля. Расписание составлено так, чтобы пассажирам было максимально удобно добраться через транзитную точку в Санкт-Петербург и на юг – в Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь.

В случае необходимости региональные власти смогут планировать дополнительные рейсы в промышленный центр Сибири.

Продажа билетов на рейс до Красноярска начнется с 21 июля. Ориентировочно 24 июля будет опубликовано расписание до конца сентября. Рейс будет выполняться дважды в неделю. Стоимость перелета в один конец составит 9800 рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.