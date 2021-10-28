Можно ли верить автобусным мониторам? В мэрии Южно-Сахалинска отвечают: с 1 ноября все табло на остановках заработают корректно

Тема, поднятая «Советским Сахалином» 30 сентября в публикации «Куда в час пик пропадают автобусы?!», оказалась обширной. У читателей возникает немало дополнительных вопросов, связанных с организацией движения общественного транспорта в Южно-Сахалинске. На них ответил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии областного центра Александр Попов:

— Многих интересует, почему мониторы, табло, установленные на автобусных остановках, часто выдают некорректную информацию о движении автобусов.

Напомню, несколько месяцев назад их не было вообще. Мониторы снимали, потому что они на тот момент выработали ресурс, требовались техобслуживание, переустановка программного обеспечения. Сейчас они возвращаются, часть табло уже запущено в эксплуатацию.

На перекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской я сам лично делал контрольные проверки, снимал замеры. Могу заверить, монитор показывает время прибытия очередного автобуса точка в точку. При этом есть табло новые, которые пока настраиваются и подстраиваются. Подведомственная структура заверяет, что с 1 ноября все заработает в полном объеме.

Другой аспект — интернет-сервисы. Горожане указывают на то, что они показывают время движения общественного транспорта поточнее, чем табло на остановках. Почему так происходит?

Там другой механизм передачи данных. Я бы рекомендовал на переходный период обращаться с вопросами по графикам движения автобусов в городскую диспетчерскую службу пассажирского транспорта, по телефону 51-00-51. По этому же номеру принимаются предложения, жалобы и благодарности.

Можно также зайти на официальный городской сайт http://bus.yuzhno-sakh.ru/, где размещена предельно точная информация. Другие интернет-сервисы не являются нашими разработками, они получают данные по соглашению у нашего центра диспетчеризации, — резюмировал Александр Попов.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

30 сентября 2021 — Куда в час пик пропадают автобусы?! Вопрос, волнующий многих