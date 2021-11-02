Можно при желании и «двух зайцев убить»… Нюансы при заполнении анкеты переписи

В ходе заполнения анкеты Всероссийской пе­реписи на сайте Госуслуг у некоторых сахалинцев возникают проблемы. Их легко можно избежать, если прислушаться к рекомендациям и консультациям специалистов. В нашем случае быстро получить ответы на вопросы удалось при обращении по телефонам горячей линии. Вот эти номера: 8-962-127-78-02 и 8-925-588-12-92.

– При заполнении анкеты, где речь идет о членах семьи, я указал данные своей супруги. Нужно ли ей проходить перепись?

– Нет, не нужно. Вам вместе с QR-кодом пришел код подтверждения с указанием имени и длинным подчеркнутым рядом цифр. Для подтверждения факта прохождения переписи этого кода достаточно. Эти коды поступают в личный кабинет на Госуслугах, а также, если вы указали адрес, на электронную почту. Так что участник переписи в этом случае «двух зайцев убил», пройдя процедуру за себя и за свою половинку.

– При заполнении данных по площади жилья возникла надпись, выделенная красным цветом, напоминающая, что ячейку нужно заполнять арабскими цифрами. Но ведь у нас в широком обиходе именно арабские цифры и используются, и на клавиатурах изображены именно они… Что не так? А следом возник еще один повод для недоумения. Счетчик, показывающий процент заполнения анкеты, почему-то застыл на показателе 97 процентов. Может быть, это было связано с предыдущим «красным» предупреждением?

– Знакомая ситуация, такое уже бывало в самом начале переписной кампании. Возможно, тогда произошел сбой в программе. Важно еще учитывать, что цифры должны быть целыми, без дробей. В последнее время таких обращений нет.

Почему система показала лишь 97 процентов заполнения? Похоже, она не восприняла заполненные данные как ответ. В любом случае лучше заполнить анкету повторно. До 8 ноября у каждого есть возможность скорректировать данные на Госуслугах или вообще пройти все заново.

Возле каждого пункта анкеты есть круглый значок с вопросительным знаком – это подсказка, расширенная информация.

– Не получилось заполнить анкету с помощью смартфона, открылась рекомендация воспользоваться персональным компьютером. Что пошло не так в этом случае?

– У пользователя смартфона должна быть установлена мобильная версия Гос­услуг. Это приложение легко скачать из интернета. И тогда вопросов не возникнет, перепись можно пройти с помощью телефона.

Николай ПИТЕРСКИЙ.