Муниципальная баня в Шахтёрске прекратила свою работу

Её отключили от электричества за задолженность местных коммунальщиков перед энергетиками.

Как сообщили в областном правительстве, руководство шахтерского муниципального коммунального предприятия обещает возобновить работу бани во второй половине октября и принимает все необходимые меры для урегулирования ситуации. В качестве альтернативы районная администрация предлагает ездить пока на помывку в Углегорск, он совсем недалеко, и в село Краснополье – это подальше. Другое дело – всем ли это будет удобно?

Похожая ситуация в другом населённом пункте Углегорского района – селе Бошняково. Там в муниципальной бане тоже отключили свет за долги, но пока спасает генератор.

Это только видимая часть айсберга. С конца сентября приостановлены операции по банковским счетам шахтёрского и углегорского коммунальных предприятий (их учредитель – муниципальная власть) из -за большой задолженности. Имеющихся средств недостаточно для уплаты налогов, взносов и других видов платежей.

Как сообщает прокуратура области, в ряде предприятий ЖКХ района, в том числе подведомственных углегорской администрации, имеется задолженность по заработной плате. Мэру Федору Филину внесено представление привлечь виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы. Вопрос фактического погашения задолженности по оплате труда, а также начисления компенсационных выплат находится на контроле городской прокуратуры.

Владимир ПАВЛОВ.