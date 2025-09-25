Муниципальные чиновники нагрузили бизнес сверх положенного

Предпринимательское сообщество в областном центре и восьми районах долгое время не подозревало, что сталкивается с барьерами в своей деятельности – с них требовали лишние документы и устанавливали завышенную плату за выдачу справок.

К такому выводу пришёл председатель общественного Совета при Управлении МВД РФ по Сахалинской области Денис Адылов после проведённой им антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных актов. Сам он, к слову, имеет статус независимого эксперта, и уполномоченный на проведение экспертизы на коррупциогенность. Словарь толкует это как свойство какого-либо закона или правила создавать условия и возможности для совершения коррупционных действий, то есть злоупотребления властью ради личной выгоды. Это могут быть неточности в законе, слишком широкие полномочия чиновников, дающие им возможность принимать произвольные решения, или любые другие пробелы, которыми можно воспользоваться для нечестного получения денег, услуг или иных преимуществ.

В нашем случае речь идёт о получении в местных администрациях документов, необходимых для начала строительства, реконструкции, ремонта каких-либо объектов. Услуга эта востребованная – можно привести аналогию с обувью ходовых размеров в магазине.

Все нужные материалы содержатся в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИА ИСОГД). Она собирает, хранит и предоставляет сведения о развитии территорий, их застройке, включая данные о земельных участках, градостроительных планах и пр. Это позволяет предоставлять актуальную информацию всем заинтересованным сторонам – органам власти, застройщикам, рядовым жителям.

Цифровизация экономит время – заказать документ можно и через Госуслуги.

Но…

– Проведённый анализ показал, что в девяти МО области (Южно-Сахалинск, Холмск, Невельск, Углегорск, Томари, Поронайск, Ноглики, Северо-Курильск, Курильск) для этого создаются административные барьеры, – говорит Денис Адылов. – В органах власти требуют дополнительные документы и взимается непредусмотренная законом плата за их выдачу, выше норматива. Все эти положения заложены в административных регламентах по предоставлению этой муниципальной услуги, разработанных силами специалистов муниципалитетов. Это создаёт признаки административного давления на бизнес – налицо возможность появления излишних препятствий, снижающих эффективность и развитие предпринимательства. Вот здесь и кроется опасность коррупции – коррупциогенный фактор.

Об этом ненужном обременении общественный Совет при региональном Управлении МВД заявлял в районные прокуратуры, в прокуратуру области и главе региона. Прокурорские проверки подтвердили правильность сделанных выводов. Прокуроры Южно-Сахалинска, Невельского, Углегорского, Поронайского, Курильского, Ногликского, Томаринского и Холмского районов принесли протесты на разработанные административные регламенты. В Северо-Курильске аналогичный нормативный акт прекратил своё действие ещё раньше. В Корсаковском районе изменения внесли в марте нынешнего года, так что прокуратура не усмотрела оснований для принятия мер.

Кстати, во всех МО административные регламенты, по которому выдавали разрешения были приняты ещё в 2018, 2019 и 2020 -м годах. А нестыковки обнаружились только сейчас.

– На мой взгляд, подобное стало возможным из-за ненадлежащего выполнения государственного надзора за градостроительной деятельностью органов местного самоуправления министерством архитектуры и градостроительства области, – считает Денис Адылов. – К снижению административного давления не приняло мер и областное минцифры, ведь оно является оператором портала госуслуг на Сахалине и Курилах.

По итогу проведённых проверок областная прокуратура потребовала от коллег в районах детально оценить законность принятых решений по предоставлению муниципальной услуги. Это значит, что предстоит скрупулёзно посчитать – сколько таких разрешений было выдано, на основании чего требовали лишние документы, сколько было переплачено денег и пр.

От правительства региона прокуратура потребовала оценить действия должностных лиц, обеспечивающих ведение портала госуслуг на Сахалине и Курилах.

