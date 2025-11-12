Муниципальный долг погрузил улицы Углегорска и Шахтёрска в потёмки

С конца прошлой недели жителям Углегорска и Шахтерска приходилось передвигаться по улицам в кромешной темноте – не было уличного освещения. Его включили 10 ноября.

Люди удивлялись, недоумевали и ругались – и от того, что было боязно за детей, и от того, что можно было повредиться на гололёде. И от того, что никто не мог назвать причину. Ни о какой аварии речи не шло, свет был в домах, не горели только фонари.

Не сразу, но администрация района сообщила что специалисты муниципального управления дорожно-транспортного хозяйства разбираются в ситуации. Потом появилась другая версия – временное отсутствие освещения на дорогах возникло из-за технической задержки платёжки за электричество, отправленной тем самым муниципальным управлением.

Ситуация, судя по всему, складывалась более напряжённо.

Как сообщили в Сахалинэнергосбыте, упомянутое муниципальное управление не исполняло свои обязательства по оплате света согласно договору, заключённому в начале года. В результате накопилась задолженность более 1 млн рублей. Уличное освещение – один из объектов должника, и после соответствующих предупреждений энергетики были вынуждены ввести ограничения. Проще говоря, отключили фонари. После оплаты задолженности они стали гореть снова.

Подобные ситуации случались и в других районах.

Как поясняют в сахалинском энергосбыте, уличное освещение не относится к социально-значимым объектам – так прописано в законе. Поэтому у энергетиков были все основания ограничить подачу неоплачиваемого ресурса, то есть погасить фонари на улицах…

Антон СМОЛЯКОВ.