Муниципальный грант на красоту. Ботанический сад в областном центре станет достопримечательностью

Сейчас территория ботанического сада под снегом и закрыта для посетителей, однако уже подошло время подумать о будущем сезоне. Он обещает подарить сахалинцам и гостям острова массу впечатлений.

Напомним, ранее ботанический сад стал победителем конкурса проектов по формированию архитектурно-художественного облика города и получил муниципальный грант. Эти средства пойдут на обустройство экологических троп и пешеходных дорожек на самой территории, благоустройство входной зоны, капитальный ремонт ограждений. Такие преобразования позволят показать коллекции растений во всей красе и параллельно сделать ботанический сад местом активного отдыха, достопримечательностью города и всей области.

Идею интегрировать его в инфраструктуру областной столицы еще раньше высказал губернатор Валерий Лимаренко. Он отмечал, что ботанический сад с его коллекциями растений стал более доступным для людей, но надо вести работу и дальше.

На прошлой неделе глава области вместе с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным побывали в саду, чтобы посмотреть, как идет обновление.

Здесь должна быть учтена специфика учреждения: на его территории ведется научная деятельность, поэтому в проектах предусмотрено специальное зонирование – на участки для общественности и для ученых. Комфортно должно быть всем – жителям, туристам и сотрудникам учреждения, подчеркнул губернатор.

Тропинки для туристов будут ответвляться от главной тропы сада и закольцуются, объяснила директор учреждения Ольга Корчагина. То есть посетители смогут обойти все участки. Им будет что посмотреть и при этом не потеряться.

На коллекционных питомниках произрастает чуть меньше 1 тысячи видов растений! Их список регулярно пополняется. Очень разнообразна и наиболее привлекательна (особенно для женщин) коллекция роз. Не так давно заложены основы экспозиции «Живая Красная книга». Здесь представлено более 40 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу России, и 76 видов из региональной Красной книги.

Для научного сообщества особую ценность представляет гербарий. Он позволяет проводить мониторинг видов, занесенных на наш остров в период строительства и эксплуатации нефтегазопроводов. А еще в гербарии представлены образцы растений, собранные на сильно нарушенных в плане экологического равновесия или уничтоженных полностью территориях.

В саду зарегистрировано более 70 видов птиц, в том числе такие редкие, находящиеся под госохраной, как горный дупель, утка-мандаринка, большеногий погоныш, японский перепел. 15 видов птиц постоянно гнездится в границах сада, сообщила Ольга Корчагина. На деревьях здесь можно встретить бурозубок, белку-летягу, бурундуков, тут бегают ласка, американская норка, лисы и зайцы, соболи с горностаями. На территории ботанического сада обитают живородящая ящерица, дальневосточная лягушка, сибирская жаба, редко, но наблюдается сибирский углозуб. Ко всему этому можно добавить наземных моллюсков и значительное число видов насекомых.

Экологическая тропа и квалифицированные экскурсоводы позволят познакомить посетителей сада со своеобразием растительного и животного мира окрестностей Южно-Сахалинска. Впечатлений будет хоть отбавляй!

Все это должно быть облечено в цивилизованные рамки. Они начинаются с малого, подчеркнул Валерий Лимаренко.

Сейчас идет первый этап – обустройство пешеходных зон. Завершиться он должен до конца июля. Следом должны появиться пешеходные маршруты, в том числе с подсветкой, частично – с велодорожками, которые также будут проходить через биатлонный комплекс и далее на «Горный воздух». Это значит, что с жилых кварталов улицы Горького, где расположен сад, можно будет с комфортом пройти через его территорию до самого горнолыжного курорта.

Такая задача стоит на ближнюю перспективу, а сейчас сотрудники ботанического сада заняты установкой нового металлического ограждения. Планируется завершить все работы весной, возможно, даже в апреле. Обновленный периметр станет одним из элементов нового дизайна сада и впишется в архитектурный облик городской территории, где он находится. Ограждение стилизовано под растительность и станет созвучным тематике ботанического сада. Такой дизайн гармонично вписывается в городское пространство.

Губернатор посоветовал подумать над палитрой цветов, сделать ее яркой, чтобы все радовало глаз и гармонировало с окружающей обстановкой.

Все это должно улучшить архитектурный облик не только ботанического сада, но и всей городской территории, где он находится.

Есть планы решить эту задачу в рамках реализации туристических маршрутов «Родина Сахалин» и «Спорт Сахалина». В частности, для создания особой атмосферы на маршрутах предложена идея – украсить фасады зданий тематическими мурал-артами, посвященными спорту, истории города и природе Сахалина. Пока предложение на стадии разработки. После того как концепция будет сформирована, ее представят на согласование жителям.

Владимир ПАВЛОВ.

985 видов растений произрастает на коллекционных питомниках и в экспозициях Сахалинского ботанического сада.

Знаете ли вы, что…

На заповедном участке Сахалинского ботанического сада (площадь 13,42 га) представлены в миниатюре смешанные леса, лиственничники, тополевники, белоберезники и прирусловые ивово-ольховые насаждения, а также заросли крупнотравья, осоково-вейниковые и разнотравные луга. Там отмечено около 400 сосудистых растений и несколько десятков мхов, грибов и лишайников. Некоторые растения внесены в Красные книги РФ и Сахалинской области. В частности, пион обратнояйцевидный, триллиум Чоноски, любка камчатская, мелколепестник ольхолистный, аралия сердцевидная и др.

Кстати

С момента своего создания в 1992 году гербарий Сахалинского ботанического сада включился в систему обмена материалами с другими ботаническими учреждениями России и зарубежных стран. С 2014 года начато формирование коллекции мохообразных. Особую ценность имеют типовые образцы, по которым были описаны новые для науки виды и внутривидовые таксоны, а также исторические коллекции, связанные с деятельностью ученых и путешественников.

В экспозиции «Живая Красная книга» находится: