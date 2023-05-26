Мурал вдохновляет. У томаринцев будет больше возможностей для всех видов отдыха и селфи

На северном въезде в Томари уже больше пяти лет стоит необычный арт-объект – красочно расписанная стена бывшего хлебокомбината с надписью большими буквами ТОМАРИ. Внутри каждой из них – красочные пейзажи. Этот вид искусства называется мурал – монументальная живопись на стенах архитектурных сооружений. Место полюбилось всем, проезжающие мимо часто там останавливаются, чтобы сделать селфи, просто погулять по берегу моря, послушать его шум, сидя на лавочке. Тем более есть площадка для автотранспорта.

Сейчас пришло время дать этому арт-объекту вторую жизнь, решили горожане. Эту идею они донесли до местных властей. Совместно создали концепцию, воплотили задумки в эскизы и представили их на голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По замыслу томаринцев, существующий мурал органично дополнит новое общественное пространство. Рядом на месте снесенных молочного комбината и пивзавода установят новые лавочки, беседку и качели, бетонные вазоны для цветов, оригинальные фонари. Кроме того, появится лестница для спуска на берег моря. Ее с основной территорией соединит дорожка из брусчатки. Вокруг новой благоустроенной территории появится газон.

– Я думаю, в случае победы этого проекта он вызовет столько же положительных эмоций у томаринцев, сколько появившийся раньше мурал, – говорит председатель районного собрания депутатов Юрий Капранов. – Обновленная площадка имеет все шансы стать визитной карточкой нашего города.

А в другом населенном пункте Томаринского района – Красногорске – тем временем уже воплощается в жизнь проект, набравший в прошлом году большинство голосов в рамках «Жилья и городской среды». Тогда жители высказались за обновление своего излюбленного места отдыха – сквера на берегу реки. Он появился в начале нынешнего века. Удобное расположение возле пешеходного моста и вид на водоем делают его привлекательным практически круглый год.

Но за два десятилетия некоторые сооружения на его территории износились, поэтому пришло время дать ему, что называется, второе дыхание. Строители начали демонтаж старой брусчатки и детских площадок. Их заменят на новые, рассказала куратор проекта Марина Куликова, референт красногорской администрации.

Согласно пожеланиям жителей, появится больше зеленых насаждений. Больше места отведут для занятий спортом, дорожкам для пеших прогулок. В обновленном сквере будет достаточно места и для любителей здорового образа жизни, и для любителей спокойного отдыха в кругу друзей и семьи.

– Мы уверены, что после проведения работ сквер вновь будет радовать наших жителей, и не только их,– говорит Марина Куликова.

Наверняка эта территория, у которой открылось второе дыхание, тоже станет излюбленным местом селфи.

Григорий РОСТОВЦЕВ.