Муромский рубеж. На чемпионате России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А

Проведя в чемпионате России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А тридцать поединков, «Сахалин» одержал 21 победу. Имея в активе 62 очка, островная дружина после завершения первого круга занимала третью строчку в турнирной таблице.

Восьмой тур чемпионата наши девушки проводили с 21 по 25 января в Муроме. Дважды сахалинки выходили на площадку против «Рязани-РГУ» и «Мурома».

«Рязань» в 26 матчах первого круга девять завершила в свою пользу. Набрав 31 очко, команда занимала десятое место. В четвертом туре соревнований в Хабаровске «Сахалин» дважды встречался с «Рязанью». Первый поединок островитянки завершили в свою пользу со счетом 3:0 (25:19, 25:17, 25:18). Во втором наша дружина стояла в шаге от поражения. Выиграв с большим трудом первую партию 25:23, островитянки уступили во втором и третьем сетах 21:25, 22:25. В решающей четвертой партии «Сахалин» смог сравнять счет в матче 25:20, 2:2. На тай-брейке наша дружина, в прямом смысле слова, выгрызла победу 15:13 и в матче 3:2.

Второй соперник, проведя в чемпионате 26 матчей, одержал 21 викторию. Набрав 61 очко, «Муром» расположился на четвертой строчке в табеле о рангах. Если быть объективным, спортивные показатели у муромчанок были выше, чем у «Сахалина». При равном количестве побед в чемпионате команда провела на четыре игры меньше. К этому надо добавить, если быть до конца объективным, в ноябре прошлого года в Хабаровске «Муром» дважды был сильнее островитянок 3:1 (25:22, 15:25, 25:21, 25:16) и 3:0 (26:24, 25:20, 25:20).

Вся эта спортивная статистика говорила об одном. В Муроме «Сахалин» был явно нацелен на то, чтобы продолжить победную серию с «Рязанью» и «отомстить» хозяевам площадки за два поражения в Хабаровске, в четвертом туре регулярного чемпионата.

Стартовый поединок, 21 января, «Сахалин» проводил с «Рязанью-РГУ». Проиграв первый розыгрыш, островитянки без особого труда стали набирать очки и повели в счете 1:4. На протяжении всего сета наши девушки доминировали. Надежная игра блока разрушала большинство атак соперниц. В свою очередь после атак Дарьи Федосеевой, Светланы Ерлыковой, Анастасии Богомоловой, Валерии Шарапановой, Софьи Бухановской счет на табло менялся в пользу «Сахалина». Творили чудеса наши девушки в защите, поднимая порой просто «мёртвые» мячи. Несмотря на убедительную победу в партии «Сахалина» 17:25, обе команды подарили болельщикам красивые, порой очень драматичные затяжные розыгрыши.

Второй сет островитянки провели на одном дыхании. Казалось, что они играли не только в свое удовольствие, но и куражились над соперником на площадке — 12:25 и 0:2.

Если посмотреть статистику заключительной третьей партии, можно увидеть: «Сахалин» проиграл не только быстрые атаки «Рязани», но и тяжелые ситуации на площадке. Иначе как можно объяснить такие моменты в игре. Ведя по ходу сета 10:15, островитянки позволили соперницам сравнять счет 15:15. Более того, вновь убежав вперед 16:19, 19:22, 21:24, наши девушки устроили сами себе нервотрепку 23:24. И все же в самый решающий момент встречи «Сахалин» провел идеальную атаку, и Дарья Федосеева вколотила кругляш в паркет площадки соперниц — 23:25 и 0:3.

В этот же вечер «Муром» нанес тринадцатое поражение в чемпионате «Амурским тигрицам» со счетом 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 25:16).

Не открою никакого секрета, если напишу, что поединок «Муром» -«Сахалин» ждали не только все поклонники волейбола в Муроме, но и на Сахалине. Команды расположились в турнирной таблице рядышком, и от успеха одной из дружин в очном поединке зависело, кто поднимется на третью строчку в табеле о рангах, а кто вынужден будет спуститься на ступеньку ниже.

Дебют встречи получился многообещающим для гостей. «Сахалин» повел 0:2. «Муром» не остаётся в долгу и сравнивает счет 2:2. Островитянки вновь убегают вперед 3:5, 5:7, и каждый раз хозяйки площадки догоняют беглянок 5:5, 7:7. В этот отрезок партии обе команды показывали надежную игру в защите и агрессивную в атаке. Настал момент, когда в роли догоняющих оказались гости — 8:7, 9:8, 10:9. И каждый раз наши девушки справлялись с этой задачей — 8:8, 9:9, 10:10. И вот при этом равенстве в счете у островитянок пропала подача, да и в атаке не все ладилось. Команда стала «дарить» очки сопернику — 12:10, 15:13, 16:14, 17:15. Сахалинки демонстрируют на площадке свой неуступчивый характер и вгрызаются в каждый розыгрыш, что дает положительный результат 17:17, 19:19. При счете 20:20 островитянки грубо ошибаются на приеме подачи 21:20 и тут же допускают необязательную ошибку в атаке 22:20. Соперник умело воспользовался растерянностью в игре гостей и довел партию до победы 25:21.

В начале второго сета команды продолжали жестко рубиться за инициативу, о чем говорит счет — 1:1, 2:2, 5:3, 5:5. Ведя 5:8, «Сахалин» допускает подряд две ошибки на своей подаче — и 8:9. Дальше пошли русские качели — 10:11, 12:13, 13:14, 15:16, 18:19. «Муром» сравнивает счет 19:19 и делает рывок к успеху в сете 22:19. «Сахалин» в очередной раз показывает «зубки» — 22:22, 24:24. Хозяевам площадке удается дожать гостей — 26:24 и 2:0.

Третий сет напоминал два первых. Долгое время «Муром» впереди 4:2, 5:3. Когда на табло горели цифры 7:5, муромская дружина «забуксовала». Сахалинки сравняли счет 7:7, а затем заставили хозяек площадки понервничать — 7:8, 8:10, 10:11, 11:12. И вот тут у «Сахалина» происходит провал в атаках и в защите — 17:12 в пользу «Мурома». Как не пытались наши девушки спасти партию и зацепиться за четвертый сет, только сил и эмоций на это уже не хватило. Соперницы не позволили островитянкам «перевернуть» матч в свою пользу — 25:19 и 3:0.

После дня отдыха «Рязань» и «Сахалин» вновь, 24 января, вышли на площадку. Встречу команда из Рязани начала очень мощно, поведя 8:3 на старте. В этом промежутке партии у соперника, что называется, шла игра. Островитянки выглядели растерянно и не знали, как остановить по-спортивному «наглых и дерзких» соперниц. Главному тренеру «Сахалина» Олегу Ляпугину пришлось брать ранний тайм-аут, после которого островитянкам не только удалось отыграть отставание, но и завладеть инициативой — 9:10, 10:12, 11:16. Поведя в счете с разницей в четыре очка, сахалинки стали допускать ошибки на подаче, на приеме, атака давала сбой — 16:16. Дальше счет в партии стал меняться, как картинки в калейдоскопе — 16:17, 18:17,21:19, 23:21, 23:24, 24:25, 25:26. Только с третьей попытки наши девушки смогли завершить сет в свою пользу -25:27.

Во второй партии таких разрывав по счету не было. Почти все показатели у команд были равные и матч напоминал «дуэль» — 2:1, 3:2, 4:5, 6:7, 8:9. При счете 10:10 «Сахалин» делает рывок — 11:14, 13:16, 16:21, 21:25 и 0:2.

Казалось, что «Рязань» после двух проигранных партий не сможет вернуться в игру. «Сахалин» разыгрался и вел 2:6, 4:8, 5:9. И вновь островитянки допускают серию необязательных ошибок в игре, и на табло 12:12. Создалось впечатление, что все это делается для того, чтобы болельщики на трибуне и у экрана мониторов не скучали. Ведя по ходу партии 16:19, 17:20, островитянки упустили нить игры, своими ошибками и неудачными действиями отдали сет 25:23, тем самым внесли в матч интригу 1:2.

Четвертый сет «Сахалин» начал отлично 1:4, 2:5. Соперник не сдаётся 5:5, 7:7, 8:8. И вот здесь настал «звездный» час нашей блокирующей Полины Сыркиной. Вначале она на подаче делает эйс, 8:9, затем после ее подачи команда завершила отличную атаку 8:10, и тут же Полина подряд делает два эйса 8:12. Ее подачи стали «кошмаром» для соперниц 8:17. И только ошибка Сыркиной позволила «Рязани» вернуться в игру — 13:17. Однако остановить настроенных на викторию сахалинок соперницам не удалось 21:25 и 1:3.

Ожидалось, что встреча «Мурома» и «Сахалина» станет кульминацией тура. В заключительном матче «Сахалин» горел желанием не только выиграть у хозяек площадки, но и потеснить «Муром» с третьего места в турнирной таблице.

В дебюте встречи островитянки повели 2:4, 3:5. Однако муромчанки довольно легко сравняли счет 5:5 и после этого в партии началось противостояние 6:6, 8:8, 10:10. «Сахалин» вновь «убегает» 10:12, 11:13. «Муром» показывает, кто на этой площадке хозяин — 16:13, 18:14 и оставляет за собой концовку сета 25:22.

Вторую партию «Муром» начал довольно агрессивно — 6:1, 7:2, 8:4. «Сахалин» старается изо всех сил остановить атакующий порыв соперниц 8:6, но уж очень заряжены были хозяйки площадки на победу в этой партии 25:13.

Начала третьего сета ничего хорошего островитянкам не сулило — 4:1, 7:3. У «Мурома» получалось все в атаке, отлично играл блок, защита творила чудеса. И все же «Сахалин» смог подобрать «ключик» к игре соперниц и постепенно стал набирать очки — 15:11, 15:15. Сравняв счет, островитянки продолжали «трепать нервы» своей игрой «Мурому» — 16:17, 17:18, 20:21, 22:23, 24:25, 25:27 и 2:1 в матче.

Победа в партии подарила надежду, что наши девушки смогут перевернуть игру, а вместе с ней и матч. Увы. Этой мечте не суждено было сбыться. В четвертом сете хозяйки площадки доминировали с первых розыгрышей 5:3, 8:3, 11:5, 14:6. «Сахалин» искал нужные эмоции и старался выровнять игру, но наши девушки не справлялись с приёмом и атакой «Мурома», в которой хозяйки были безжалостны. Итог сета 25:16 и 3:1 в матче.

Девятый тур наша дружина проведет в Череповце. С 11 по 15 февраля «Сахалин» дважды встретится с «Локомотивом-2» (Калининградская область) и хозяевами площадки «Северянкой». После восьми туров «Северянка» лидирует в чемпионате. Островная дружина занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.