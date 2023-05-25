Муза пушек не боится. В этом журналист убедился, пообщавшись с автором-исполнителем военных песен Николаем Анисимовым

Несколько лет назад в группах вотсапа появилась новая песня про Сахалин, но без названия и авторства. Журналисты «Советского Сахалина» послушали песню с удовольствием и, не узнав в исполнителе никого из местных бардов, обратились к подписчикам с вопросом: кто автор этой замечательной композиции?

Оказалось, что имя автора и исполнителя этой песни островным меломанам известно: это полковник запаса из Белоруссии Николай Анисимов. А люди военные с ним даже знакомы.

Познакомились с ним и журналисты газеты. И представили его читателям газеты в интервью «Между небом и землей» («Советский Сахалин» № 86 от 29.11.2019 г.).

Кстати, с песни Анисимова «Сахалин» начался снискавший всероссийскую славу проект газеты «Воспетые острова».

В предстоящее воскресенье – 28 мая – в Южно-Сахалинске в Центре народного творчества состоится сольный концерт автора-исполнителя Николая Анисимова. Накануне он ответил на вопросы журналистов «Советского Сахалина».

— Судя по графику выступлений, май 2023 года для Николая Анисимова стал по-настоящему творческим месяцем. Вы уже успели выступить в Санкт-Петербурге, дать сольный концерт в Москве, побывать с концертом в Липецке… И – Южно-Сахалинск. Сразу вопрос: почему именно Сахалин?

— Все очень просто: Дальний Восток для меня, считаю, такие же родные места, как и Белоруссия. Здесь я бываю довольно часто. В этом году, например, уже успел выступить в Благовещенске, у меня там много друзей, а буквально месяц назад прилетал с концертом во Владивосток. Что же касается Сахалина, то здесь я бываю чаще всего. Впервые встретился с островитянами в 2012 году, с тех пор выступаю здесь регулярно, хотя и с перерывами в несколько лет. В этот прилет запланировано три концерта: на аэродроме «Пушистый», у сахалинских пограничников. И сольный концерт в областной филармонии. Называется он «Самолеты, вертолеты и пилоты». Думаю, здесь объяснять ничего не надо.

– Говорят, когда гремят пушки, музы умолкают. Сегодня пушки и в самом деле гремят, а вот концертная деятельность у Николая Анисимова не прерывается. Муза, выходит, пушек не боится?

— Военной музе бояться по уставу не положено! (С улыбкой). А моя муза, как это многим известно, именно военная. Ведь я и сам прослужил в армии около двадцати лет, ушел в запас в звании подполковника. Но это к слову. А вот что касается творчества, то здесь все не так просто. И в прошлом, и в нынешнем году я продолжаю регулярно выступать с концертами, а вот пишу очень мало. О той же СВО ничего еще не написал. Во всяком случае, пока. Наверное, слишком много эмоций…

Очень переживаю за своих друзей-летчиков, за их детей, которые как-то незаметно выросли, окончили военные училища, ушли в авиацию… И вот теперь они уже старшие лейтенанты, капитаны, а то и майоры, они регулярно летают на выполнение боевых задач…

Нужно время, чтобы не только почувствовать эту тему, но и прожить ее, понять… Вот тогда можно будет надеяться, что песня обязательно будет.

А вообще, новые песни есть, и сахалинцы их услышат. Одна из них называется «Воздушный бой». Знаете, как она появилась? Есть такой генерал в отставке — Геннадий Петрович Кочергин, человек очень умный, интеллигентный, пишет стихи. Однажды он послал мне стихотворение, я прочитал, мне понравилось…

— И вы написали песню. Так?

— Написал. Но не сразу. Стихотворение было совсем небольшим, буквально несколько строчек, из них песню не сделаешь, однако что-то в стихотворении меня зацепило. И я отложил его на потом. Отложил — и забыл. Года два стихи у меня пролежали в столе, прежде чем я к ним снова вернулся.

Интересно так получилось! Однажды достал их и просто начал читать, причем не как рифмованные строчки, а как бы представляя их в виде песни. По ходу дела я тут же стал их дописывать. Сначала один куплет дописал, потом другой, припев сочинил… В общем, было такое маленькое-маленькое стихотворение, а стала этакая большая-пребольшая песня (с улыбкой). В общем, совместное творчество двух авторов — Кочергина и Анисимова.

Песню я отправил Геннадию Петровичу и получил от него одобрение. Так в моем репертуаре появилась, надеюсь, еще одна хорошая песня. Дебют ее состоялся в начале мая 2023 года в Санкт-Петербурге, а буквально через несколько дней я представил ее в Москве — на своем концерте в знаменитом клубе бардовской песни «Гнездо глухаря» на Цветном бульваре.

— Как? «Гнездо глухаря»? Интересное название!

— Скажу больше: это место сакральное, что называется, намоленное. В этом здании на Цветном когда-то размещалась редакция «Литературной газеты». Сколько авторов здесь побывало! А когда появилось «Гнездо», в нем стали выступать певцы, актеры… В разное время здесь бывали Иосиф Кобзон, Михаил Жванецкий, Александр Филиппенко, Василий Лановой…

— Опять же, Николай Анисимов…

— Спасибо, что напомнили! (смеется). Да, выступаю я здесь регулярно, если быть точным — четыре раза в год. Первый такой концерт у меня проходит 23 февраля, в День Советской Армии и Военно-Морского флота, его я никому не отдаю. На этом концерте исполняю в основном военные песни. Следующий мой концерт посвящен Дню Победы, обычно я провожу его 9 – 10 – 11 мая. Есть много очень хороших военных песен прежних лет, я с удовольствием вставляю их в свой концерт. А завершаю его, по традиции, песней «Смуглянка».

Идем дальше. Третий концерт в «Гнезде глухаря» всегда проходит 26 июля, кстати, в мой день рождения. Это единственный концерт, где я позволяю себе петь не столько военные песни, сколько лирические. Их у меня довольно много, на разные темы. На этом концерте я просто отдыхаю. И наконец, еще одно мое выступление — это осенний концерт, он проходит в начале ноября. Вовсе не потому, что в ноябре мы отмечали и продолжаем отмечать государственные праздники. Просто ноябрь – это последний осенний месяц, он всегда немножко грустный… А в общем-то, для многих осень — самое любимое время года, и для меня в том числе.

— Что, осенью легко и много пишется?

— Да как сказать… С одной стороны, у меня накоплено достаточно много рабочего материала, там есть что-то только начатое, есть что-то уже почти законченное… А с другой стороны, живешь — и не знаешь, когда ты закончишь ту или иную песню, и закончишь ли ты ее вообще. Для меня творчество — это что-то стихийное, совершенно неуправляемое. И в то же время, подчиненное некоему жесткому правилу.

Например, никогда наперед не скажешь, когда будет готова та или иная песня. Она существует как бы сама по себе. Есть песни, которые я писал в течение пяти, даже восьми лет, а есть песни, написанные буквально за считанные дни. Такое чувство, что они мне были просто продиктованы — теми, кто однажды взлетел в небо и не вернулся…

— Те, кому нравится творчество Николая Анисимова, говорят, что они этим песням верят. Просто верят — и все. Интересно, откуда это?

— Возможно, дело в том, что я всегда пишу от первого лица. И когда исполняю эти песни, невольно их переживаю так, как будто все, о чем я пою, происходит именно со мной. Отсюда и эмоции, и какая-то особая интонация, и чувства, которые никуда не спрячешь…

Добавлю, что это совсем непросто — жить песней. После концерта чувствуешь себя полностью опустошенным. Помню, в Челябинске меня попросили дать дополнительный концерт для курсантов летного училища, и я согласился. Эмоционально это было очень тяжело. Зато и отдача от общения со слушателем, я думаю, многого стоила.

— Вы поете уже не один десяток лет?

— Вообще-то, петь я начал еще с моей покойной мамой, она выступала со сцены военных городков. Она была ленинградкой, пережила блокаду. У мамы был шикарный голос. Ей пророчили карьеру оперной певицы, но она вышла замуж за военного, и на этом все кончилось…. Нет, конечно же, не все. Сколько ее помню, она всегда была с гитарой, пела часто и много. Так что я уже лет в 5 – 6 выходил вместе с ней на сцену и пел. В школе я тоже пел, а заодно и играл в ВИА на клавишных. Потом было военное училище, были песни… Есть они и сейчас.

— В общем, жизнь продолжается?

— Да. И творчество — тоже.

— Говорят, когда певец устает от сцены, он уходит в жюри. Скажите, часто приглашают оценивать чужое творчество?

— Довольно часто. Только я не люблю заседать в жюри и отказываюсь при любом удобном случае. Потому что считаю: если человек пишет песни, то он по определению пишет их от души. Иначе в творчестве нельзя, твоей песне просто не будут верить. Для меня главное душа песни, то, ради чего она написана. А все тонкости стихосложения я оставляю на совести литературоведов.

— Вернемся к вашим новым песням. Какая из них для самого себя наиболее близка?

— Наверное, песня «Воздушный бой». Я закончил ее 26 апреля этого года. И в этот же день случайно узнал одну интересную вещь. Оказывается, 26 апреля исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны, летчику-истребителю Сергею Макаровичу Крамаренко. Это по-настоящему уникальный человек. Он воевал, горел в самолете, был сбит, попал в плен… Выжил и в начале 50-х годов воевал в Корее, был едва ли не самым результативным летчиком-истребителем. Лично сбил более 20 американских самолетов. Однажды мне довелось брать у него интервью, я этим горжусь.

— Интересная история! Особенно если ее рассказать непосредственно перед исполнением самой песни…

— А я так и делаю. Очень люблю предварять свои песни какими-то воспоминаниями, интересными деталями… Например, часто рассказываю историю создания той или иной песни, вспоминаю обстоятельства, при которых она была написана…

У меня есть песня из афганского цикла, в которой я рассказываю об одном летчике. Однажды он был сбит, моджахеды его окружили и хотели взять в плен. Летчик готов был погибнуть, а вот сдаться в плен не желал ни при каких обстоятельствах. Там есть такие строчки:

Мы долго ему пальцы разжимали,

Он в них сжимал гранату без чеки…

Так вот. Когда я однажды исполнил эту песню, ко мне в перерыве подошел какой-то мужчина и сказал, что знает, о ком эта песня. Он даже назвал имя летчика. Это Сергей Александрович Соколов. В Афганистане наши вертолетчики спасли ему жизнь. Они прямо чудом смогли принять раненого летчика на борт и под обстрелом взлететь. И вот когда они стали Соколова перевязывать, то заметили у него в руке гранату с вырванной чекой. Чудом успели выбросить ее за борт. Интересная история, правда?

— Безусловно.

— А самое интересное то, что я писал песню, совершенно не зная ничего про Соколова, писал исходя из собственного творческого воображения! Тогда, кстати, я лишний раз убедился, что жизнь намного интересней, неожиданней и драматичней, чем любая литература. И еще один важный момент. Когда-то я считал, что пишу песни для людей своего возраста и старше. Однако со временем выяснилось, что меня слушает и молодое поколение. Поэтому я выступаю в разных аудиториях. Мои слушатели — это и ветераны войны, и взрослые люди, и курсанты, и кадеты…

— За те несколько лет, что вы не были на Сахалине, выходили новые диски?

— В 2020 году я выпустил диск «Самолеты, вертолеты и пилоты», сюда вошли и новые песни, и те, что были написаны раньше. Такое тоже бывает. Есть песни, которые не оставляют меня годами. Время от времени я возвращаюсь к ним и пытаюсь их улучшить, а вернее было бы сказать — уточнить, сделать более понятными, открыть в них новые смыслы.

Так произошло, например, с песней «Я — летчик». Это, пожалуй, самая известная моя песня, она была написана (страшно подумать!) 32 года назад. Так вот, когда я готовил ее для записи на диске, то внес в нее небольшую правку. Уточнил текст в тех местах, которые были бы непонятны для сегодняшнего слушателя. Ведь за три десятка лет в стране произошли весьма глубокие изменения, и в военной авиации в том числе, это приходится учитывать при работе над песнями. Песня должна отвечать тем вопросам, которые человек задает. И не важно, кому именно — себе, окружающим людям или времени, в котором живет. В любом случае, он ищет ответ, он нуждается в нем. И этот ответ дает ему песня.

— Отлично сказано! Мне остается лишь пожелать вам, Николай, новых ярких концертов и новых слушателей, причем не только не Сахалине.

— А я, в свою очередь, хочу пожелать всем нам, и особенно военным людям, мирного неба над головой. Никто так, как военные, не знает истинную цену миру.

Беседовал Сергей ЧЕВГУН.