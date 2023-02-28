Музейная ассамблея начала свою работу на Камчатке

Открытие первой Камчатской музейной ассамблеи «Социально-политическая роль музея в эпоху глобальных трансформаций» состоялось 27 февраля в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие объединило музеи со всей страны – всего около 80-ти руководителей культурных учреждений.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов в приветственном слове подчеркнул, что ход специальной военной операции и особенно частичной мобилизации показал необходимость наличия государственной идеологии, и сегодня важно осмыслить роль музеев в этом деле:

«Что такое музеи, какова их миссия в нынешней ситуации, что государство ждет от музеев и как музеи себя чувствуют, – это одна из основных тем сегодняшнего и завтрашнего дня. С точки зрения важности этого Указ Президента РФ № 809 от 22 ноября, который обозначил основные духовные традиционные ценности, нам в помощь, мы на основе него работаем».

Музеи сегодня – это места встреч и новых форматов общения, места культурной реабилитации, в которой нуждаются многие члены нашего общества. Они хранят не просто раритеты – они хранят историю. Понять, какое место занимают музеи среди других социальных институтов и как им развиваться дальше – одна из задач ассамблеи. Эти и другие вопросы обсудят эксперты на круглых столах, лекциях и дискуссиях. Музейное дело островного региона на форуме представляет директор Сахалинского областного краеведческого музея Юрий Алин.

«Сегодня музейное сообщество находится в активном поиске своего места и роли в изменившемся мире. Какую роль музей должен играть в обществе в период «турбулентности»? Как музейные институции сегодня должны выстраивать коммуникации со своими посетителями? Какие задачи стоят перед музеем как важным социокультурным явлением? Кто сегодня посетитель музея и как с ним работать? Как расширить музейную аудиторию Задачи подобных форумов – обсуждение проблемных моментов в работе, но главное – обмен профессиональным опытом и выстраивание межрегиональных связей», – говорит Алин.