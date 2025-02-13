Музейщики посвятили выставку коллеге, погибшему на СВО

Когда перед ним встал выбор – продолжать заниматься любимой работой, растить сыновей или принять личную ответственность за судьбу своей Родины, не оставляя проблемы своим сыновьям, – он выбрал СВО.

И Ги Джони (Андрей Николаевич) погиб во время выполнения боевой операции. Он награждён Георгиевским крестом IV степени и орденом Мужества (посмертно).

1 марта 2024 года семья и коллектив Сахалинского областного художественного музея, где он работал, прощались с сахалинским героем в Южно-Сахалинске. Похоронен на Аллее Славы.

А 12 февраля 2025-го в музее открылась скромная экспозиция, с любовью подготовленная его коллегами, сотрудниками музея. На выставке представлены личные вещи, фотографии из семейного архива, документы, рабочие фотографии с Андреем Николаевичем, снятые его коллегами во время совместной работы в музее.

С первого дня СВО он написал заявление в военкомат добровольцем, но сразу не взяли. Попал на Донбасс только в октябре 2022-го. Единственный сын у матери, примерный семьянин, отец двух сыновей, служащий областного художественного музея ушёл добровольцем, и не куда-нибудь, а в самую трудную и опасную воинскую работу – разведгруппу. Звание – ефрейтор. Позывной «Когурё».

– В музее мы работали вместе с 2011 года. Последние пару лет называли себя «старая гвардия». Он был квалифицированным электриком. Но у нас нет такого – сделал своё дело и отдыхай. Вместе оформляли новые выставки, экспозиции. Иногда допоздна, – рассказывает коллега Андрея Николаевича художник-реставратор Александр Дегтярёв. – Мы с ним много времени проводили вместе и на работе, и в быту. Кстати, он сумел бросить курить, и его никто и никогда не видел даже с кружкой пива в руке.

По словам Александра, отъезд Андрея на СВО был для всего коллектива полной неожиданностью. Он ни с кем не говорил об этом. Просто взял и уехал. Он был очень целеустремлённый и не безразличный к проблемам других людей. Всегда предлагал свою помощь. Выручал, когда было трудно, и крайне мало отдыхал. Обладал обострённым чувством ответственности и долга, был верным другом и замечательным человеком.

Сергей КАЩЕЕВ.