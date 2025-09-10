Музыка, ярмарка и мастер-классы. Фестиваль «Городская симфония» приглашает друзей

Фестиваль креативных индустрий «Городская симфония» по традиции пройдет в Южно-Сахалинске в четверг, 11 сентября. В программе – музыка, ярмарка, мастер-классы и кинопоказ.

Мероприятие развернется сразу на нескольких площадках. В сквере областного краеведческого музея состоится фестиваль «Поющий музей». Здесь в 19.00 выступит автор-исполнитель Катя Счастливая с шоу-балетом «Art dance ladies». Артисты порадуют гостей авторскими композициями в стиле 80-х и 90-х годов, а также ритм-н-блюзом.

Проект «ДвижОк – Дорогу молодым» начнет свою работу в сквере «Восточный» у зала «Симфония», расположенного по адресу: Коммунистический проспект, 33. Здесь с 16.00 до 22.00 будут проходить ярмарка. Свою продукцию представят 20 производителей одежды, аксессуаров и ремесленных изделий из числа резидентов арт-резиденции «МАЯК».

В 16.30 во внутреннем дворе Сахалинского госуниверситета откроются мастер–классы. Гости смогут научиться работать с глиной, повеселиться в зоне мыльных пузырей или принять участие в играх. Библиотекари проведут викторину «100 вопросов о Сахалинской области» и краеведческую игру «Морские друзья». А также книжную выставку «Область на островах».

Не забыли организаторы «Движка» и о молодых мамах. По проекту «Счастливое материнство» с 16.30 до 19.30 они смогут получить информацию о мерах социальной поддержки и сервисах для семей с детьми.

С 19.00 до 22.00 на камерной сцене у памятника Невельскому своим творчеством посетителей порадуют солисты Ансамбля народной песни «Сахалинское взморье» Юлия и Виктор Лубенниковы и дуэт «Вишня».

На фестивале будут работать точки общественного питания. Гости смогут перекусить, приобрести мороженое, выпить кофе или безалкогольный глинтвейн.

Завершится фестиваль кинопоказом под открытым небом. В 20.00 зрители увидят документальный фильм «Великий Северный путь». Картина, выпущенная в 2019 году, посвящена истории освоения стратегически важного российского водного маршрута, соединяющего Европу и Азию через Северный Ледовитый океан. В 2025 году наша страна отмечает 500-летие Северного морского пути.

СПРАВКА

Фестиваль «Городская симфония» проводится при поддержке губернатора Валерия Лимаренко в течение двух месяцев. В последний раз в этом году мероприятие состоится 25 сентября.

