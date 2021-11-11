Музыкальная заявка из Калифорнии

В нашем проекте пожелала принять участие Наталья Фролова. «Это мой друг, коллега, замечательный музыкант, автор-исполнитель, – так охарактеризовал ее Юрий Мусаленко, о творчестве которого мы рассказали 3 ноября в ¹ 79. – Наталья родом с Кубани. В Южно-Сахалинске семнадцать лет занималась музыкальной деятельностью.

Давала концерты по региону и в областном центре, выступала с песнями в популярных местных телепередачах, принимала участие в вокальных фестивалях и конкурсах. В ее исполнении снято несколько видеоклипов, ей посвящалась передача «Ретро» на местном телевидении. Мне одному из первых музыкантов Сахалина довелось поработать с Наташей».

Тематика ее песен – любовь, семья, родной край, природа… Фролова сотрудничала с такими островными музыкантами, как Артур Дорошенко, Сергей Старжинский, Алексей Баяндин, и многими другими.

«У Наташи был замечательный супруг – музыкант, аранжировщик Михаил Нацвин, – сообщил в письме Юрий Мусаленко. – Он помог ей выпустить несколько сольных СD-дисков. В начале 2000-х вокалистка написала музыку на стихи Натальи Белебы «Здравствуй, Южный!». И песня зазвучала в аранжировке Михаила Нацвина. (К сожалению, он рано ушел от нас)».

По семейным обстоятельствам в 2007 году Наталья переехала на постоянное место жительства в район Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Уехала из Южно-Сахалинска в Краснодарский край и Наталья Белеба. Она работала кор­респондентом редакции радиовещания ГТРК «Сахалин» и писала стихи, тексты некоторых из них стали песнями об островной земле.

Наталья Фролова не забывает Сахалин и время от времени приезжает сюда. В сентябре – октябре этого года она побывала в Южном и вновь сказала городу: «Здравствуй!».

Людмила НИКОЛАЕВА.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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