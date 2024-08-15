Музыкальный привет от мичмана-военкора

По воле случая волжанин Евгений Лощилов в 1979 году оказался во Владивостоке на острове Русский. Здесь служил радиометристом, получил воинское звание мичмана. Морской страницей своей биографии Евгений очень гордится, до сих пор у него в друзьях много сослуживцев. Им он посвятил немало авторских песен.

Остров Русский стал его домом, якорем и малой родиной.

Поскольку Лощилов с юности хорошо фотографировал и писал, то в дальнейшем из мичмана получился военкор одного из военных изданий, а также сотрудник газет «Боевая вахта» и «Тихоокеанец». А главным его увлечением стало песенное творчество.

Родители Евгения любили музыку, самоучками освоили различные инструменты, хорошо пели и этими дарованиями наделили сына.

Как оказалось, есть у Лощилова две песни, посвящённые островному региону: «Я с Сахалина» и «Славный остров Сахалин». Первая написана на текст южносахалинки Наталии Любушкиной (ему понравилась её лирика), вторая – на стихи Светланы Каданцевой. Все трое познакомились в социальных сетях и объединили творческие усилия. Есть у Евгения и свои авторские композиции.

Нельзя сказать, что Сахалин для Лощилова – «терра инкогнито» («неизвестная земля»). Во время флотской службы его отправляли на стажировку в Невельский район. Так что какое-то представление и эмоциональное впечатление о регионе он получил, и это отразилось в мелодиях и интонациях его песен.

Сейчас Евгению 63 года, но, по его словам, ощущает он себя тридцатилетним. Играет на клавишных в ВИА «Экипаж» на Русском острове. Слоган ансамбля, объединившего друзей творчеством: «Нам «Экипаж» – семья».

Коллектив музыкантов и вокалистов выступает во Владивостоке и других приморских городах, в школах и на открытых уличных площадках, устраивает квартирники. В этой группе – жители о. Русский, военные пенсионеры, действующие военнослужащие, активисты общественных организаций.

У Лощилова много соавторов и не одна сотня песен. Но сахалинские среди них не затерялись. Они своего рода музыкальный привет приморского островитянина сахалинским островитянам.

Людмила Степанец.