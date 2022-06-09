Музыкальный союз земляков

Хорошая песня не родится, если в гармоничном единстве не сольются текст, музыка в оригинальной аранжировке и голос исполнителя. Наш земляк Тэхо Чан пишет проникновенные стихи. Лирические строки просятся в куплеты и припевы. А поскольку никто лучше поэта не чувствует, какими должны быть музыкальные образы к его песенным текстам, то он сам интуитивно, но безошибочно выбирает для совместного творчества композиторов и вокалистов.

Так однажды Тэхо Чан познакомился с директором детской музыкальной школы № 5 областного центра Сергеем Вербицким и предложил ему написать мелодию к песне «И нельзя не любить тебя, Южный!».

В музыкальных кругах Сахалина Сергея Вербицкого знают как композитора, лауреата многих областных конкурсов песни. Родился он, как и Тэхо Чан, в областном центре.

Так что соавторы оказались на одной волне любви к родному городу, что и принесло успех песне. Кстати, первым ее исполнителем был сахалинец Александр Сумишевский, отец известного певца Ярослава Сумишевского, ныне проживающий в Москве.

В клипе, который сегодня представлен в нашем проекте, композицию «И нельзя не любить тебя, Южный!» исполняет еще один уроженец островной столицы, обладатель красивого голоса Сергей Лукьяненко.

Можно сказать, его девиз – «С песней по жизни». В детстве он пел в школьном хоре и хоре Дома пионеров. Студентом Омской высшей школы милиции выступал в художественной самодеятельности, эту практику молодой специалист продолжил и в Сахалинском УВД.

Лукьяненко пел в хоре, руководил которым отличник народного просвещения, лауреат всесоюзных фестивалей и международной премии фонда «Филантроп» Александр Сёмка. В 1990-е годы этот музыкант преподавал в Южно-Сахалинском педагогическом колледже. Его песни вошли в репертуар ансамбля «Воронежские девчата», ансамблей песни и пляски Киевского национального округа и Тихоокеанского флота. Сёмка – автор оригинальных аранжировок русских, удмуртских, украинских песен, старинных романсов для вокальных ансамблей и хора. Словом, у такого профессионала было чему поучиться.

В последнее время, занимаясь предпринимательской деятельностью, Сергей Лукьяненко продолжает активно участвовать в знаковых культурных событиях региона. Он призер и обладатель гран-при областных и межрайонных фестивалей эстрадной песни «Роза островных ветров», «Голоса для любимых», «Осенний блюз», «Шансон над Тымовской долиной». Известного в регионе вокалиста нередко приглашают в жюри конкурсов.

Плодотворным оказалось сотрудничество вокалиста с Тэхо Чаном (в их активе уже более 40 композиций) и еще одним талантливым земляком – музыкантом Михаилом Чугуновым. Раньше он преподавал в Сахалинском колледже искусств, а сейчас живет в столице, но продолжает делать аранжировки и оркестровки к произведениям своих друзей.

К этой дружной творческой команде сахалинцев с недавних пор можно причислить композитора и певца Игоря Слуцкого, который с концертами приезжал на родную землю. Кстати, на сольных концертах Сергей Лукьяненко исполняет и его хиты.

Композиция «И нельзя не любить тебя, Южный!» написана в 2012 году. Ее вполне можно считать одной из визитных карточек областного центра. Наверняка она будет звучать и во время юбилейных мероприятий города, ныне отмечающего свое 140-летие.

У популярного клипа много просмотров в социальных сетях. Он греет душу и вызывает ностальгические воспоминания у земляков, по разным причинам уехавших на материк. Видеоряд и сердечная песня дарят им встречу с родными местами.

Людмила Степанец.

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