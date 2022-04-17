Музыкальный телемарафон «Zа мир – без нацизма» прошёл в Южно-Сахалинске

В областном центре в городском парке имени Ю. Гагарина стартовал музыкальный телемарафон «Zа мир – без нацизма» в поддержу российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Украине и памяти мирных людей, замученных фашистами во время Второй Мировой войны.

Концерты уже состоялись в восьми городах Восточного военного округа (ВВО) и пройдут во все остальных субъектах России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Организаторами музыкального телемарафона в островной столице выступили командование армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) с администрацией г. Южно-Сахалинска.

В музыкальном телемарафоне приняла участие Почетный гражданин области ветеран войны Декабрина Пушкарёва. Во время ВОВ она проходила службу в звании старшего сержанта на должности санинструктора 25-го отдельного санитарного взвода 79-й стрелковой дивизии и в декабре прошлого года отметила 97-й день рождения.

Со словами поддержки наших военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, выступили временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО полковник Дмитрий Рожков, председатель региональной организации «Союз женщин России» депутат облдумы Наталья Коршунова, руководитель регионального штаба Бессмертного полка Андрей Фугенфиров.

В музыкальном телемарафоне приняли участие ансамбль современной народной песни «Русский терем», артисты сахалинского русского народного хора и военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под руководством дирижера Олега Шигалова.

Звучали современные и русские народные песни, песни военных лет, знаменитые марши.

По уже сложившейся традиции военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса угощали солдатской кашей и горячим чаем.