«Мы пишем вам…». О том, как проблемы жителей села утонули в официальной переписке

Весной 2021 года в Аниве слегка поправили карту городского округа: было принято решение упразднить сразу три села — Благовещенское, Кириллово и Малиновка. Села старые, фактически брошенные, толку-то от них? Вот и упразднили.

Трудно сказать, сколько средств сэкономит местный бюджет, снявший с себя обязанности по жизнеобеспечению бесперспективных территорий. Но то, что вышеупомянутым упразднением лишнюю головную боль местные чиновники с себя сняли — это факт. Ведь у нас часто так: пока люди живут, они всегда чего-нибудь требуют. В надежде на то, что власть их услышит и поможет.

Сервитут поневоле

Вот и жители села Успенское уже года три как ведут активную переписку по одному крайне важному для них вопросу. Он сугубо локальный и касается лишь нескольких домов по улице Центральной, однако решить его не могут до сих пор.

Проблемы жителей села Успенское нашим читателям знакомы. О них мы писали в материале «Права им только снятся» («Советский Сахалин» № 49 от 17 июля 2020 г.).

Суть дела проста: в 2018 году земельный участок, смежный с несколькими частными дворами на улице Центральная, был оформлен в частное пользование как дальневосточный гектар (кадастровый номер 65:05:0000027:570). Со всеми вытекающими отсюда неудобствами для жителей домов №№ 12, 12/1, 12/2, 12а по ул. Центральной, которые с тех пор не могут заезжать к себе на участки со стороны прежде свободной территории.

Проезд же этот нужен, поскольку жители домов нуждаются в вывозе угольной золы. Вывозить ее необходимо еще и потому, что зола — не навоз, как удобрение ее не используешь. Опять же, сбрасывать золу в мусорные ящики для последующей утилизации запрещено. А складировать золу на собственном огороде и жить вблизи экологически опасных отходов не хочется.

Разрешить ситуацию могло бы введение частного сервитута, иначе говоря, наличие обременения дальневосточного гектара в части использования для вывоза угольного шлака по специально отведенному для этого коридору. Схема сервитута на руках у жителей домов по ул. Центральной имеется. А толку-то? Для обременения необходимо соответствующее решение суда, а его как не было, так и нет.

Зато на руках у жительницы села Успенское Татьяны Коляда — обширная переписка с чиновниками разного ранга, а также местными и областными депутатами. Суть переписки известна: это многочисленные просьбы помочь с выделением коридора, необходимого для вывоза шлака. И столь же многочисленные ответы, живо напоминающие традиционные отписки.

Страсти по коридору

Вот на письмо Т. Коляда отвечает теперь уже бывший директор городского департамента архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования Оксана Толкушенкова: «В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории села Успенское… в отношении земельных участков, расположенных по ул. Центральной… предусмотрены проезды».

Проекты, на которые ссылается бывший директор, явно устарели. Никаких проездов там нет, иначе бы жители улицы Центральной переписку не затевали.

Еще письмо на имя Т. Коляда, на этот раз за подписью мэра Анивского городского округа Артема Лазарева. На просьбу увеличить площадь земельного участка (одна из возможностей отодвинуть границы дальневосточного гектара и установить необходимый коридор) следует добросовестный пересказ соответствующей статьи Земельного кодекса РФ. И далее: «На основании изложенного, указанная норма не предусматривает возможности перераспределения земельного участка…». Словом, и здесь на решение вопроса о коридоре рассчитывать не приходится.

А это из ответа депутата Сахалинской областной Думы Евгения Лотина жительнице Успенского Ольге Смолиной: «Основанием установления частного сервитута является соглашение (договор) между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях частного сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления частного сервитута…».

Частное употребление слова «сервитут», увы, проблему не решает. А то, что спорные вопросы принято решать в суде, жителям села давно известно…

Одно время у жителей Успенского была надежда на поддержку со стороны областного правительства, однако она угасла после ответа из регионального министерства имущественных и земельных отношений: «В соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий самостоятельны и не входят в систему органов государственной власти, в связи с чем вмешательство органов государственной власти в деятельность органов местного самоуправления не представляется возможным».

В этом же письме содержится информация, предоставленная администрацией Анивского городского округа. Нет смысла приводить ее целиком, достаточно лишь сказать, что бальзамом на душу жителей Успенского информация эта не проливается. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно процитировать пару абзацев.

Например, этот: «Решением Анивского районного суда (вступившего в законную силу 05.09.2019 г.) установлено, что земельный участок гр. Смолиной О. М. граничит с землями общего пользования, в том числе, дорогой общего пользования — ул. Центральная в с. Успенское Анивского района Сахалинской области, следовательно, проезд к земельному участку гр. Смолиной О. М. имеется, тем самым эксплуатация земельного участка обеспечена».

А также этот: «Невозможность проезда техники через ворота к огороду, расположенному в глубине земельного участка истца, в связи с наличием на земельном участке хозяйственных построек и насаждений не связана с какими-либо объективными причинами, а вызвана исключительно действиями гр. Смолиной О. М., осуществившей строительство построек и посадку насаждений на земельном участке».

Вот все и разъяснилось! Оказывается, это гражданка Смолина во всем виновата. Вот не построй бы она на участке свой дом и не огороди его забором, сейчас бы с вывозом золы не было бы ровным счетом никаких проблем. Хотя откуда бы тогда взялась зола, если бы дом не построили?..

Впрочем, это мелочи. Главное, что ответы на обращения по поводу злополучного гектара есть. И кто чиновников упрекнет за то, что в проблемы жителей села Успенское они не вникают?..

Когда?..

Хотя есть и досадные упущения. Например, вот это:

«Наш переулок Октябрьский существует с 1970 года, а заасфальтировали его в 1975 году, с тех пор ни одного ремонта, — пишет в редакцию «СовСаха» Татьяна Коляда. – Власть считает, что улица Центральная, которую каждый год асфальтируют, это лицо села, а остальные переулки обслуживать не обязательно…».

Или это, из того же письма:

«Хотелось бы, чтобы из тех денег, которые выделены правительством на развитие сельских территорий в 2020 – 2025 гг., наши власти нашли немного денег на квартиру сельскому фельдшеру. Если медик живет там, где работает, это очень важно, особенно в отношении пожилых людей. Всегда будет вовремя сделан укол, измерено давление или уровень сахара в крови…».

А особенно вот это:

«Один из наших домов на два хозяина в Успенском признан аварийным. В 2014 году одну семью переселили и ее квартиру частично разобрали, а в другой части дома до сих пор живет женщина — Татьяна Мелехова. Жить здесь страшно: общий фундамент, общие потолочные перекрытия, общая стена. Она очень боится, что ее вместе с дочкой и внучкой может придавить в этом доме…».

Вот так живут пожилые сахалинцы в бесперспективном селе Успенское. Живут и письма пишут в надежде, что их кто-нибудь услышит и поможет решить важные для них вопросы…

Интересно, сколько времени должно для этого пройти и чиновники какого ранга должны вмешаться?..

Игорь КАЛИНИН.