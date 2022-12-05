«Мы вас ждем живыми». Юные сахалинцы поддерживают солдат

Дети из разных районов области пишут письма со словами поддержки бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Они выражают не только благодарность с пожеланиями победы, но и очень гордятся людьми, которые отправились на защиту Родины. Ребята переживают за солдат и хотят морально поддержать защитников, зная, что на их долю выпали тяжелые испытания.

Вот несколько трогательных писем от школьников.

«Здравствуй, дорогой солдат! – написала ученица десятого класса средней школы № 4 села Таранай Карина Бритченко. – Мы живем в очень непростое время, идет специальная военная операция. Ты ценой своей жизни защищаешь нашу страну, наш народ, наши города и села от фашисткой чумы. Твой героизм, отвага и храбрость заслуживают большого уважения. Кровью обливается сердце за российских солдат и офицеров. Знаю, что быть вдали от дома и близких непросто, но все это во имя мира на земле. За долгой разлукой придет долгожданная встреча. Я верю, что ты справишься со всеми трудностями и вернешься живым и невредимым. Спасибо, дорогой солдат, за твою любовь к нашей Родине, за чувство долга и мужество».

Восьмиклассник Ярослав Кузьмин из лицея № 2 Южно-Сахалинска: «Мы не знакомы лично, но для меня вы настоящий пример мужества, истинного патриотизма и отваги. Ваша личная история станет особой страницей летописи нашего века. Знаю, что каждый день дается вам и вашим товарищам непросто. Рискуя собственной жизнью, всем трудностям вопреки, вы исполняете воинский долг, защищая нас. Мне хотелось бы, чтобы на пути к победе вы чувствовали нашу поддержку и благодарность. Надеюсь, что это короткое письмо напомнит всем, кто находится в бою, что все мы гордимся вами, нашими героями».

Ученица 5-го класса гимназии № 3 Анна Сучкова пишет: «Я надеюсь, что у вас все хорошо, что вы здоровы. Я точно не знаю, есть ли у вас семья, но точно знаю, что вас ждут. Я хочу вам пожелать удачи в это нелегкое время, ведь вы наши «палочки-выручалочки». Без вас мы бы очень сильно переживали о состоянии нашей страны. Честно говоря, я очень хочу увидеть вашу улыбку, когда вы приедете. Мы вас ждем живыми и невредимыми! Без вас у нас не будет чистого неба над головой. Удачи вам! Приезжайте скорее».

Школьники верят, что их письма со словами поддержки и рисунками станут для солдат доброй весточкой и благодарностью за мир, который они защищают.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.