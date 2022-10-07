Мы вместе: Дальний Восток помогает восстановлению Донбасса

Семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – помогают населённым пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру.

Выполнение ранее данных поручений по восстановлению подшефных территорий проверил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В прошлый приезд в июне вице-премьер поставил задачу по восстановлению социальной инфраструктуры к началу учебного года.

«Мы восстанавливаем российские территории. Здесь живут наши соотечественники. Люди приняли решение быть вместе с Россией. Они ждали этого восемь лет. Свою волю они выразили на прошедшем референдуме. И сейчас Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал законы о включении новых субъектов в состав нашей страны. Мы должны им помочь наладить мирную жизнь», – отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер посетил города Дебальцево, Кировское, Шахтёрск, Ждановка, Торез, Старобешевский и Амвросиевский районы. Юрий Трутнев во время общения с жителями подшефных территорий поздравил их с вступлением Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. В свою очередь жители тепло благодарили дальневосточные регионы за их помощь в восстановлении городов и населённых пунктов.

Отдельное внимание вице-премьер уделил вопросу ремонту школ и детских садов, оснащению учебных учреждений учебниками, компьютерами и другой техникой. Во время посещения образовательных учреждений Юрий Трутнев встретился с руководством школ и учителями, поздравил их с празднованием Дня учителя в России. Он пообещал, что школьники из подшефных территорий проведут летние каникулы на Дальнем Востоке.

мебель, оборудование для актового зала и спортзала, учебная литература по стандартам Российской Федерации. На работах по всем объектам задействовано 146 человек и 19 единиц техники.

В Кировском завершены работы по 18 объектам, в том числе проведены ремонт школы № 1, многоквартирного дома, обновление дорог и восстановление освещения улиц, замена тепловых сетей. Продолжается закупка транспортных средств и трансформаторных подстанций для ЖКХ. Для учебных заведений приобретается оборудование и учебная литература. Жителям оказывается гуманитарная помощь, сообщает пресс-служба полпредства.

Сахалинская область взяла кураторство над Шахтёрском. В здании МБОУ «Шахтерская средняя школа № 1» заменены окна и кровля, проведён капремонт столовой, обновлён фасад, частично благоустроена территория школы, в том числе отремонтирована детская площадка. Сахалинская область закупила для подшефного города 14 единиц транспортных средств и специальной техники для жилищно-коммунального хозяйства.

В ближайшее время для нужд Шахтёрска будут приобретены многофункциональный трактор и аварийно-ремонтная мастерская. Продолжается восстановление кровли и окон жилых домов, проводится бурение и обустройство скважин для водоснабжения котельных и т. д.

По итогам осмотра хода восстановительных работ Юрий Трутнев поблагодарил руководителей рабочих групп от дальневосточных регионов и строителей за ответственный подход к восстановлению социальных объектов на подшефных территориях и поручил усилить работы по готовности новых населённых пунктов к отопительному сезону.

В ближайшее время вице-премьер планирует провести совещание с главами дальневосточных регионов, на котором подведут итоги восстановительных работ в подшефных территориях и наметят план работ на предстоящий 2023 год. Также на совещании планируется обсудить проведение спортивных и культурных мероприятий в рамках взаимодействия Дальнего Востока и территорий Донецкой Народной Республики.