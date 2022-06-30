«Мы восстановим историческую справедливость!»

Об итогах своей работы за июнь нашему корреспонденту рассказал депутат Государственной Думы от Сахалинской области, член парламентского комитета по обороне Георгий Александрович Карлов. Месяц был насыщен событиями, о наиболее важных мы и решили поговорить.

– Георгий Александрович, несмотря на насыщенный график пленарных заседаний Госдумы, вам удалось провести встречи с жителями области?

– Действительно, окончание весенней сессии Госдумы проходит в режиме повышенной активности – решено было даже отменить региональную неделю, чтобы успеть принять весь пакет законопроектов.

Но в начале месяца традиционный прием граждан состоялся. Он был посвящен вопросам защиты материнства и детства. Несколько проблемных тем удалось решить сразу или взять в работу. Особенно рад тому, что удалось помочь нашим многодетным семьям по серьезному вопросу, который подняла Наталья Ильясова из Корсакова.

Она пришла защитить не только свои интересы, но и права еще 177 многодетных мам по всей Сахалинской области. Суть в том, что большинство многодетных семей выступают за предоставление им денежных сумм, чтобы формировать продуктовую корзину по своему усмотрению, потому что готовые продуктовые наборы далеко не всегда надлежащего качества. И я полностью с ними согласен.

Но главное, что людей услышало минсоцзащиты! В региональное законодательство уже внесены изменения, в соответствии с которыми людям предоставлено право приобретать продукты питания с использованием электронного социального сертификата на основе «Карты сахалинца». Эта схема получения продовольственной помощи уже начала действовать, теперь буду с помощью Натальи следить за тем, как работает новая система.

Отмечу, что многие житейские вопросы можно оперативно решить именно благодаря активности граждан. Как мне написал житель Южно-Сахалинска Сергей Иванович Струговец, не бойтесь и не стесняйтесь обращаться со своими проблемами. Сергей Иванович на прошлом приеме попросил содействия в замене аккумулятора на инвалидной коляске – теперь он может выезжать из дому в любое время.

– Как проходила в июне ваша работа на Охотном ряду?

– Главное сейчас – это законодательная поддержка нашей экономики, армии и наших граждан, особенно тех слоев российского общества, которые являются наиболее уязвимыми. В рамках плана первоочередных действий парламентом оперативно приняты уже десятки актуальных законопроектов, и сейчас уже можно с уверенностью сказать, что Россия выдержала санкционный натиск со стороны недружественных стран.

Трудно даже кратко рассказать о каждом законопроекте из тех, что сейчас находятся в думском портфеле, но я стараюсь в своих соцсетях и телеграм-канале сообщать о наиболее значимых по мере их принятия. Приведу лишь несколько в качестве примера.

Так, если говорить о поддержке российской экономики, сейчас мы принимаем проект закона, согласно которому устанавливаются налоговые льготы для отечественных производителей электронной продукции, для ряда предприятий добывающей отрасли. А также для тех предприятий, которые были вынуждены совершать сделки, чтобы обойти ограничения недружественных нам стран.

В окончательном, третьем, чтении приняли изменения в закон «О статусе военнослужащих», которые дополняют перечень категорий наших военных, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем. Это те, кто по состоянию здоровья признан негодным к дальнейшей службе, а также воины, удостоенные звания Героя России. Кроме того, в законе закрепляются условия предоставления контрактникам и членам их семей служебных жилых помещений. Думаю, все согласятся, что престиж воинской профессии напрямую зависит от того, какие социально-бытовые условия обеспечивает государство для людей, защищающих свою Родину!

Еще один законопроект касается поддержки не только участников боевых действий, но и 13 социально незащищенных категорий ребят: сирот, детей-инвалидов I и II групп, детей военнослужащих, погибших при выполнении долга. Они уже в новом учебном году получат право первоочередного зачисления на учебу за счет федерального бюджета по программам среднего профобразования.

Хочу отметить и законопроект, также связанный с образованием, но уже высшим: с 1 сентября будет увеличено количество бюджетных мест в магистратуре по приоритетным для страны направлениям подготовки. Это инженеры, специалисты в области генетики и, конечно, IT-технологий, в число которых войдут, безусловно, и молодые сахалинцы и курильчане. Ребята будут не только бесплатно учиться, но и получат право на государственную стипендию и место в общежитии. Это необходимый шаг для поддержки высокотехнологичного сектора нашей экономики в условиях санкций.

Ну а то, что вступил в силу закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах для детей в возрасте до 7 лет, многие родители и так уже знают. До этого в нашем регионе действовала скидка на такие билеты, но все равно поездка на рельсобусе для семьи с детьми влетала в копеечку.

– Не могу не затронуть тему с переименованием Курильских островов, которая в этом месяце поднималась некоторыми нашими политическими деятелями. Как вы к этому относитесь?

– Собственно, моя позиция в этом вопросе совпадает с мнением моих земляков, у которых тот факт, что Курилы и так наши без всяких переименований, не вызывает никаких сомнений. А вот по-настоящему государственное решение – это инфраструктурное развитие Курильских островов, чему надо всемерно способствовать.

Вы знаете, что с марта начал действовать закон об особом налоговом режиме для Курил. А в июне для новых организаций, там зарегистрированных, добавлена еще одна льгота – это возможность в течение 20 лет оплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в размере всего 6%.

Кроме того, сейчас в Думе рассматриваются изменения в Кодекс торгового мореплавания. Теперь капитан морского порта будет иметь право запретить заход в порт любому иностранному судну, занятому незаконным промыслом. Знаю, с каким воодушевлением встретили курильчане приостановление российско-японского соглашения, которое позволяло японским рыбакам заниматься ловом у южных Курил. И предлагаемый проект закона – это логическое продолжение мер по охране наших биоресурсов.

– Георгий Александрович, и все же с наибольшим энтузиазмом жители нашего островного региона встретили решение о том, что 3 сентября будет теперь отмечаться как День Победы над милитаристской Японией и окончания второй мировой войны.

– Да, этот законопроект, наконец, внесен в Госдуму. Более двух лет вместе с сенатором Григорием Борисовичем Карасиным мы активно занимались согласованием формулировок этого документа в различных инстанциях, и теперь у меня нет сомнений, что все мои коллеги в Госдуме, вне зависимости от партийной принадлежности, его поддержат.

Как коренной сахалинец, родившийся и выросший среди поколения людей, которые здесь воевали и строили на наших островах мирную жизнь, считаю, что таким образом будет полностью восстановлена историческая справедливость. Уже в этом году вся страна и, конечно, наша Сахалинская область отметят эту важнейшую дату: 3 сентября – День Победы над милитаристской Японией!

Записал Александр ИВАНОВ.