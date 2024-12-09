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«Мы всю Европу прошагали…»

Общественное движение «Бессмертный полк» объя­вило о старте конкурса «Освободители Европы».

Участникам предлагается рассказать о подвигах своих предков, которые принимали участие в освобождении Европы в годы Великой Отечественной войны. Истории героев можно прислать в виде эссе, видеоролика, презентации или рисунка.

К участию приглашаются все желающие от 10 лет. Заявки принимаются на сайте конкурса (pravnuki-pobediteley.ru) до 30 января 2025 года. Победители будут приглашены в Москву на церемонию награждения. Фотографии героев и их истории будут увековечены на интерактивном панно.

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