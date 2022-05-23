Теперь мы знаем, чем занять детей на каникулах. Городские власти раскрыли планы по отдыху и занятости южно-сахалинских школьников

В Южно-Сахалинске будут работать 93 лагеря: 35 профильных (спортивные, военно-исторические, интеллектуальные и другие), 14 труда и отдыха и 44 оздоровительных с дневным пребыванием. Организованным отдыхом будет охвачено 3520 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Хотя возможность поработать и заработать доступна для ребят весь год, а не только в период летних каникул.

– «Кванториум» при гимназии № 3 предлагает 14-дневные интенсивы по разным направлениям в программировании, – рассказала на брифинге директор департамента образования города Южно-Сахалинска Светлана Мирова. – Дворец детского и юношеского творчества готов принять 350 ребят. Первая смена для юных шахматистов уже сформирована и заработает с 1 июня. Вторая – для художников, третья – для детей с разноплановыми увлечениями. Часть школьников отправится в загородные лагеря: «Чайка», «Юбилейный», «Лесное озеро». Здесь уже 1 февраля начался прием заявок. В этом году прибавился еще один лагерь – «Восток», где также будут отдыхать юные южно-сахалинцы.

Городской парк культуры и отдыха открывает для школьников две смены численностью в 60 человек. Первая начнется 27 июня, вторая – в конце июля. Площадкой для них станет центр досуга «Теремок». Ребят ожидают походы в бассейн, экскурсии по городу и поездки на море.

– Дом культуры Родина, городской камерный оркестр, парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина могут трудоустроить 240 ребят, – рассказала Ирина Герасимова, директор городского департамента культуры и туризма. – Причем каждый ребенок будет прикреплен к наставнику. Фронт работ уже определен – высадка цветов, уход за зелеными газонами, помощь в организации мероприятий.

Оздоровительные кампании организуют муниципальные спортивные учреждения и спортивные школы. Планируется, что в четырех муниципальных спортивных школах: греко-римской борьбы по адресам Горького 7/1 и в планировочном районе Новоалександровск на улице Матросова, 13; в спортивной школе игровых видов спорта на улице Пограничной, 49/1 и в городском бассейне будет заниматься около 225 детей.

На брифинге прозвучала информация о средней стоимости путевки в лагерь – 17 тысяч рублей. Но родители будут оплачивать только 46% от этой суммы. К тому же, малообеспеченным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья путевки предоставляются бесплатно. Предусмотрена компенсация за покупку путевок в лагеря за пределами области, но только в том случае, если они включены в официальный реестр городского департамента образования.

Марина ЗОТОВА.