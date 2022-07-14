Мяч – на центр! 24 июля ФК «Сахалин» сыграет первый домашний матч в нынешнем сезоне

Сформирован календарь матчей в Футбольной национальной лиге (II лига) на сезон 2022/2023. ФК «Сахалин» будет играть в группе 3 (подгруппа 1). Команда проведет по 11 матчей дома и на выезде.

По итогам первого полугодия сформируются два списка: шестерка сильнейших команд и шесть дружин из второй половины турнирной таблицы. На втором этапе игры проводятся в два турнирных круга только с командами из противоположной подгруппы.

Расписание составлено так, чтобы минимизировать финансовые затраты клубов, а также облегчить футболистам смену часовых поясов.

– Нам удалось достичь договоренности, чтобы ФК «Сахалин» не пришлось каждую неделю летать домой, – сообщил на предсезонной пресс-конференции начальник команды Игорь Беляй. – Первую часть этой половины сезона мы проведем на выезде. Так будет дешевле, ребята на автобусе будут добираться до других клубов. Будет время подготовиться, а не играть с колес. Затем команда вернется домой и здесь проведет вторую часть половины сезона.

В связи с логистическими и финансовыми вопросами матч первого тура с командой «Пересвет» (Домодедово) по соглашению сторон перенесен на резервный день.

Таким образом, «Сахалин» начнет сезон со второго круга домашним матчем против ФК «Рязань». Он пройдет 24 июля. Затем последуют 11 гостевых игр. А с 26 сентября по 13 ноября «Сахалину» предстоят 10 домашних матчей.

26 сентября – «Авангард» (Курск).

2 октября – «Квант» (Обнинск).

8 октября – ФК «Строгино».

15 октября – «Академия футбола» (Тамбов).

19 октября – «Металлург» (Липецк).

24 октября – «Арсенал-2» (Тула).

30 октября – «Сахалинец» (Москва).

5 ноября – «Динамо» (Брянск).

9 ноября – «Родина-2» (Москва).

13 ноября – «Пересвет» (Москва).

Календарь первенства будет согласован между командами, а затем утвержден. В нем возможны изменения.

В связи с проведением Кубка России по футболу возможно добавление матчей. На данный момент известно, что 1/256 Кубка проводится 20 – 21 июля. Групповой этап Кубка России начнется 31 августа.

– В целом у нас укомплектованная, боеспособная коман­да, – сказал на предсезонной пресс-конференции главный тренер ФК «Сахалин» Олег Кокарев. – Нужно еще наиграть связки, но до первого матча успеем подготовиться.

Учебно-тренировочные сборы дружина проводит на острове. В частности, «Сахалин» побывал в Холмске и сыграл товарищеский матч с местным «Портовиком». И, конечно, победил – 9:0. Голы забили Евгений Матрахов (дважды), Муртази Алахвердов, новичок коман­ды Георгий Журавлев (дважды) и Максим Азаренков (четыре гола).

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

Справка

Тренерский штаб ФК «Сахалин»: главный тренер Олег Кокарев, старший тренер Евгений Черников, тренер по работе с вратарями Валентин Морков, врач Олег Воробьев, начальник команды Игорь Беляй.