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Мяч – на центр. Футбол

Фото: kalix.club

Южно-Сахалинск принимает международный футбольный турнир.

Второй этап международной футбольной «Лиги FESCO» пройдёт в Южно-Сахалинске. Участниками футбольных состязаний станут команды мальчиков 2010 годов рождения из Китая и России.

Игровые дни соревнований запланированы на 23 и 24 июля, начало в 9.00. Матчи состоятся на стадионе «Спартак». Вход свободный.

Сильнейшие футбольные коллективы между собой определят команды «Искра» из Хабаровска, «Харбин» из КНР, «КСШОР» из Владивостока, «Ляонин» из КНР, СШ «Сахалин» из Южно-Сахалинска, «Янцзы» из КНР, Академия «Динамо» из Владивостока и «Ятай» из КНР.

По итогам первых двух туров в Харбине команда «Сахалин» (тренер Антон Бучинский) занимает четвёртое место, а островной нападающий Артём Аюгов входит в топ лучших бомбардиров турнира с тремя забитыми мячами, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

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