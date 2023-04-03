Мяч – на центр! Возобновились игры первенства России по футболу во второй лиге

Ничья «Сахалина»

В первый апрельский день стартовал второй этап первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3). «Сахалин» играл в гостях против ФК «Химки-М».

По итогам первого этапа произошло разделение участников. «Сахалин» попал в слабейший турнир, где играют команды, занявшие на первом этапе места ниже шестого.

Всего в подгруппе 3б дюжина участников. Они начинают второй этап с учетом очков, набранных на первом в играх против команд из своей группы.

Таким образом, на этом этапе футболисты будут играть только с теми, с кем не встречались на первом этапе.

Турнирную таблицу возглавляют «Химки-М» с 20 очками. «Сахалин» – на восьмом месте (13 очков).

Учитывая, что матчей будет всего двенадцать, включать полные обороты нужно сразу.

У «Сахалина» это получилось на 24-й минуте, когда счет открыл Ибрагим Катиновасов. Правда, уже через пять минут Данил Слободян восстановил равновесие (1:1).

В дальнейшем хозяева поля имели преимущество, но оборона гостей действовала надежно. Особенно стоит отметить голкипера Руслана Юнусова, несколько раз выручившего свою команду. Итог – 1:1, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Лучшая нападающая – из Ноглик

В Улан-Удэ состоялся дальневосточный этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В нем приняли участие 48 школьных команд из 11 регионов ДФО.

В турнире девушек 2005 – 2006 г. р. второе место заняла команда школы № 1 имени Героя Советского Союза Григория Петрова (пгт. Ноглики).

Серебряными призерами дальневосточных состязаний стали Ольга Мастрюкова, Анастасия Тарюкина, Вероника Боброва, Ирина Махлеева, Таисия Анайкина, София Озеранская, Кира Виноградова, Ксения Гречанюк, Елизавета Хабарова и их тренер Артем Петров.

Капитан островной команды Ирина Махлеева признана лучшей нападающей турнира.

Ход конем

В Петропавловске-Кам­чат­ском завершился этап детского Кубка России. Участвовали 180 шахматистов в возрасте от 9 до 15 лет.

Сахалинскую область представляли пять шахматистов. Им удалось завоевать две медали.

В турнире девочек до 11 лет (22 участницы) играла Анита Гон. Она ударно стартовала (4 очка из 5), но затем проиграла две партии. На финише Анита набрала 1,5 очка из 2, что позволило ей выбить 5,5 из 9. Итог – пятое место и прибавка в рейтинге.

Ее сестра Алина была заявлена в группу девушек до 15 лет. В рейтинг-списке сахалинская шахматистка была на шестой позиции из девяти участниц.

Казалось, что шансов на высокий результат у нее немного. Однако вдумчивая работа за доской привела к тому, что Алина до последнего тура претендовала на одно из призовых мест. И лишь проиграв заключительную партию, она откатилась на четвертую строчку итогового протокола (5 из 9).

В турнире юношей до 15 лет был 21 участник. Стартовый список возглавляли сахалинцы Альберт Син (1609 пунктов) и Егор Макаров (1485).

По итогам состязаний именно они и оказались выше всех. Егор – первый, Альберт – второй.

Контактные поединки

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали сахалинские спортсмены на первенстве России по хапкидо. Соревнования проходили в Москве.

Хапкидо – корейское боевое искусство, имеющее высокую эффективность специально-прикладных технических приемов. Его характерной особенностью является ярко выраженная направленность на реальное боевое взаимодействие с противником в любых условиях.

По результатам поединков Иван Плошко, выступающий в категории «8 – 9 лет, до 30 кг», занял первое место, а Акмаль Мамбеталиев (до 37 кг) завоевал бронзовую медаль. Спортсмены тренируются под руководством Али Мамедова.

Ранее бронзовую медаль первенства завоевала воспитанница спортклуба «Мужество» Варвара Аруева из села Чехов Холмского района (до 55 кг, тренер Вячеслав Ким).

Сахалинские спортсмены выступали в разделе «керуги» – контактный поединок.

Медали мас-рестлеров

Поронайцы Федор Абрамов и Михаил Русских завоевали бронзовые медали на чемпионате и первенстве России по мас-рестлингу. Состязания проходили в Уфе и собрали 290 спортсменов из 30 регионов страны, в том числе 13 мастеров спорта международного класса.

На соревнованиях Федор Абрамов выполнил норматив мастера спорта России, а Михаил Русских вошел в состав сборной России. Тренируются спортсмены под руководством Евгения Борозны.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.