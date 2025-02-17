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Мяч над сеткой. Волейбол на Сахалине возьмёт новую высоту

Новый импульс даст подписанное недавно соглашение между Сахалинской областью и Всероссийской федерацией волейбола.

Оно предусматривает проведение различных мастер-классов и соревнований, вовлечение жителей в занятия этой увлекательной игрой, а также совершенствование спортивной инфраструктуры в регионе.

Подписи под документом поставили губернатор Валерий Лимаренко и глава федерации Андрей Горбенко, сообщили в правительстве области. Соглашение даст возможность сделать спортивную игру более доступной, готовить перспективных игроков с юного возраста, вовлечь в занятия лиц с ограниченными возможностями здоровья – они могут заниматься волейболом сидя, отметил глава региона.

Сахалинский регион, по оценке экспертов, сегодня один из немногих в России, где есть все условия для занятий этим видом спорта.

Андрей Горбенко подчеркнул, что Сахалин заметен на общероссийском волейбольном небосклоне. Например, хорошее впечатление оставляет женская команда, которая играет в высшей лиге «А», недавно выступала в суперлиге. По его мнению, она скоро туда вернётся.

Эдуард САМОЙЛОВ.

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