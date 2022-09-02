Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

От имени правительства Сахалинской области поздравляю вас с Днем окончания Второй мировой войны!

Победа советских войск, освободивших Южный Сахалин и Курильские острова, сыграла решающую роль в завершении самого крупного военного конфликта. А для нашего региона стала еще и отправной точкой нового этапа в истории его развития.

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину образования Сахалинской области в ее современных границах. И в наших сердцах храним память о тех, кто сражался за эту землю, кто не пощадил себя ради мирного будущего островного региона. Низкий поклон погибшим героям!

Мы благодарим вас, дорогие ветераны, за все, что вы сделали для Сахалинской области в военное и мирное время. Вы стали для нас примером, как не бояться трудностей, добиваться поставленных целей и любить свою Родину.

Опираясь на ваши достижения, мы продолжаем развивать экономику, строить новое жилье, социальные объекты, благоустраивать города и села. И мы всегда будем хранить правду о Второй мировой войне, отстаивать интересы России, беречь все то, что завоевали наши деды и прадеды.

Желаю всем жителям островного региона мира, счастья и новых свершений на благо нашей Родины!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.