«Мыс Свободный»

В нашем проекте «Воспетые острова» мы уже знакомили читателей с известным российским автором-исполнителем Александ­ром Казанцевым (его сценический псевдоним Александр Сотник). Он написал песню «Сахалин» и посвятил ее генеральному директору ООО «Свободный-2001» Анатолию Осадчему.

Побывав на острове и ближе познакомившись с рыбаками, музыкант ощутил широту характера и доброту островитян, их надежность, сострадание и стремление в трудной ситуации прийти на помощь и людям, и морским животным.

Известны десятки случаев, когда в рыбацкие сети попадают косатки. Этих самых крупных дельфинов в мире называют еще и самыми зубастыми китами, грозой морей и океанов. Стремясь облегчить себе добычу пропитания, они часто сопровождают траулеры с уловом и иногда оказываются в ловушках.

На Сахалине немало случаев, когда рыбаки, сотрудники МЧС, волонтеры спасают косаток и их детенышей из неводов, ледяного плена, снимают с мелководья во время отлива… Одна из морских историй покорила музыканта Александра Сотника и вдохновила на создание песни «о настоящих сердцах настоящих рыбаков».

В Охотоморье в районе мыса Свободный промысловики обнаружили в сетях малыша косатки. Он кричал, метался и не мог выбраться на волю. Рядом беспокойно кружили семь взрослых китов…

Как написал в песенном тексте Александр Сотник, «дотемна вызволяли беднягу мужики, выбиваясь из сил…». А взрослые киты сопереживали, потом по-своему «отблагодарили» спасителей. Ведь не зря же ученые, изучающие поведение дельфинов, отмечают их высокий интеллект.

Автора-исполнителя поразила эта история, для него она стала уникальной. Один из героев песни – Костя – реальный человек. Это рыбак Константин Осадчий, брат рыбопромышленника Анатолия Осадчего. Они оба участвовали и в спасении с оторванных льдин сотен рыболовов-любителей.

Примечательно, что в отечественном шансоне с недавних пор, помимо Кости, который приводил в Одессу «шаланды, полные кефали», появился Костя-сахалинец со своими рыбаками. И Россия благодаря Александру Сотнику узнала о том, какие у них щедрые и добрые сердца. Только в Одноклассниках эта композиция набрала более двух миллионов просмотров.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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