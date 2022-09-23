«Мыс Свободный»

В нашем проекте «Воспетые острова» мы уже знакомили читателей с известным российским автором-исполнителем Александром Казанцевым (его сценический псевдоним Александр Сотник). Он написал песню «Сахалин» и посвятил ее генеральному директору ООО «Свободный-2001» Анатолию Осадчему.
Побывав на острове и ближе познакомившись с рыбаками, музыкант ощутил широту характера и доброту островитян, их надежность, сострадание и стремление в трудной ситуации прийти на помощь и людям, и морским животным.
Известны десятки случаев, когда в рыбацкие сети попадают косатки. Этих самых крупных дельфинов в мире называют еще и самыми зубастыми китами, грозой морей и океанов. Стремясь облегчить себе добычу пропитания, они часто сопровождают траулеры с уловом и иногда оказываются в ловушках.
На Сахалине немало случаев, когда рыбаки, сотрудники МЧС, волонтеры спасают косаток и их детенышей из неводов, ледяного плена, снимают с мелководья во время отлива… Одна из морских историй покорила музыканта Александра Сотника и вдохновила на создание песни «о настоящих сердцах настоящих рыбаков».
В Охотоморье в районе мыса Свободный промысловики обнаружили в сетях малыша косатки. Он кричал, метался и не мог выбраться на волю. Рядом беспокойно кружили семь взрослых китов…
Как написал в песенном тексте Александр Сотник, «дотемна вызволяли беднягу мужики, выбиваясь из сил…». А взрослые киты сопереживали, потом по-своему «отблагодарили» спасителей. Ведь не зря же ученые, изучающие поведение дельфинов, отмечают их высокий интеллект.
Автора-исполнителя поразила эта история, для него она стала уникальной. Один из героев песни – Костя – реальный человек. Это рыбак Константин Осадчий, брат рыбопромышленника Анатолия Осадчего. Они оба участвовали и в спасении с оторванных льдин сотен рыболовов-любителей.
Примечательно, что в отечественном шансоне с недавних пор, помимо Кости, который приводил в Одессу «шаланды, полные кефали», появился Костя-сахалинец со своими рыбаками. И Россия благодаря Александру Сотнику узнала о том, какие у них щедрые и добрые сердца. Только в Одноклассниках эта композиция набрала более двух миллионов просмотров.
Людмила СТЕПАНЕЦ.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»