На 102-м году ушла из жизни старожил Южно-Сахалинска

Чуть больше года назад Мелитина Николаева отметила юбилей. Тот день не обошелся без сюрпризов, начавшись с концерта военного оркестра. Музыканты выстроились во дворе и исполнили несколько популярных произведений. Именинница слушала с балкона и даже дирижировала.

Подарком департамента культуры стало выступление ансамбля современной народной песни «Русский терем». Девушки в красочных костюмах еще и поводили хоровод с юбиляршей. С Днем рождения лично поздравили представители местной власти, военкомата, пожарной охраны, совета ветеранов…

…Когда немцы подошли к столице, Мелитина осталась с родителями в городе. В 1942-м она надела военную форму. Девушку отправили в подмосковный аэродинамический институт — центр испытания самолетов. Служила в военизированной пожарной команде. Здесь сержант инспектор по профилактике встретила Победу. За год до нее вышла замуж.

Летом 1946-го семья по примеру друзей-москвичей приехала на Сахалин. Спустя несколько лет Мелитина снова надела гимнастерку, устроившись по профессии. Вскоре перед рождением дочери перевелась телефонисткой в часть на посменный график. Среди островных огнеборцев проработала до конца 1950-х.

В 1990-е я навестил ветерана пожарной охраны. Удивительно, но за два часа общения мы подружились. Не раз Мелитина Николаевна рассказывала мне про Южно-Сахалинск послевоенной поры. Ее яркие воспоминания стали сюжетом одного из фильмов местного телевидения «Портрет на фоне истории».

Несколько дней назад не стало, пожалуй, первого старожила нашего города. В сто лет ее любимым занятием было рисование цветов. А еще она с удовольствием смотрела «Поле чудес». Всегда жизнерадостная, она предпочитала таких же позитивных, как ведущий этой передачи Леонид Якубович.

Своим главным богатством Мелитина Николаевна считала семью. У нее трое детей, шесть внуков и шесть правнуков.

Сергей Федорчук.