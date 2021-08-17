На 19 и 22 августа запланированы дополнительные авиарейсы с Сахалина на Итуруп

Они будут выполнены единой дальневосточной авиакомпанией «Аврора» 19 и 22 августа. Цена билета останется прежней – 5950 рублей.

19 августа рейс из Южно-Сахалинска в Курильск отправится в 19.05, в обратном направлении – в 21:00. 22 августа полеты на этом маршруте будут выполнены в 20.30 и 22.25 соответственно.

Как уже сообщалось, ранее по предложению губернатора Валерия Лимаренко возобновлены полеты из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, а также рейсы, соединяющие Ноглики и Шахтерск с Хабаровском. Введен новый маршрут до Красноярска.

Через Красноярск жители области летают в Москву, Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь и Санкт-Петербург. Рейсы по маршруту выполняют по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Цена перелета в одну сторону – от 5600 рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.