На 60 вопросов ответил Валерий Лимаренко в прямом эфире

Сегодня губернатор провел двухчасовую прямую линию на телеканале «ОТВ-Сахалин» и в социальных сетях, ответил на шесть десятков вопросов. Всего на прямую линию поступило более 700 обращений. Их принимал и колл-центр, и специалисты Центра управления регионом. Все они взяты на контроль, а их авторы получат ответ в течении 10 дней.

Больше всего жителей островной области волновали такие темы, как начало нового учебного года, ремонт и строительство дорог, транспортная доступность, переселение из аварийного жилья, качество и доступность медицинской помощи. Значительная часть вопросов затронула жилищно-коммунальное хозяйство – качество питьевой воды, газификацию, старт отопительного сезона и благоустройство.

В прямом эфире губернатор Валерий Лимаренко рассказал о том, что в новом учебном году начинают работать 5 школ на Сахалине и Курилах. Создается 1335 мест для школьников. Больше внимания станут уделять профориентации ребят – со старшеклассниками будут работать карьерные консультанты. В 104 школах юные сахалинцы и курильчане будут учиться программированию и управлению беспилотниками.

Жителей Макаровского района обрадовала новость о том, что в селе Новом осенью сдадут семь трехквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. С начала этого года уже более 1900 сахалинцев и курильчан отметили новоселье. До конца года в комфортные квартиры переедут еще 2,5 тысячи островитян.

Жители островного региона также подняли тему нехватки билетов на самолеты и поезда. Решить этот вопрос помогает новый сервис – лист ожидания. Теперь он охватил не только воздушный, но и все остальные виды транспорта.

В ходе прямой линии стало известно, что у жителей Охинского района скоро появится возможность ловить лосось ставными сетями. Добывать горбушу с использованием ставных сетей можно будет в районе села Москальво в заливе Байкал. Необходимые изменения, как и поправки в отношении всех субъектов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, включены в проект приказа Минсельхоза России «О внесении изменений в Правила рыболовства».

Стало известно о ближайших планах по газификации Сахалинской области. До конца этого года завершат строительство и введут в эксплуатацию ГРС «Леонидово», «Долинск» и «Макаров». В конце 2025 года Сахалинская область должна быть газифицирована, в том числе Курильские острова. Соответствующая программа реализуется совместно с «Газпромом». Общий объем инвестиций – более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации правительства.