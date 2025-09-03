На 74-м году ушёл из жизни журналист и писатель Каликинский Вячеслав Александрович.

«Как пилот на взлёте, я точку невозвращения уже прошёл. Осталась память, осталось чувство грусти и… радости. Тихой радости от того, что львиную долю своей дистанции я был в хорошей команде «Советского Сахалина». Мне повезло. Жалею, что ухожу. Но ничего не поделаешь…».

Эти строки для юбилейного номера нашей газеты Вячеслав Каликинский написал двадцать лет назад и по другому поводу – когда переводился из редакции в областное управление по делам архивов. Сегодня, когда стало известно о том, что завершился земной путь нашего талантливого коллеги, этот текст воспринимается до слёз остро и пронзительно.

Из родного казахстанского Семипалатинска Вячеслав прилетел на остров по приглашению «Советского Сахалина» в начале 1984 года. К тому времени у дипломированного филолога был восьмилетний опыт работы в редакции газеты «Иртыш» с перерывом на армейскую службу.

В «Советском Сахалине» Вячеслав проработал (как сам подсчитал) 242 месяца. В качестве заместителя ответственного секретаря занимался производством, оформлением и выпуском газеты. Признавался, что работа в секретариате ему нравилась и никогда не была в тягость, но всё же всегда хотелось живого дела. И он находил возможность ездить в командировки за очерками, фельетонами, корреспонденциями на темы морали, охраны природы, рационального использования природных богатств. А в 1991 году Вячеслав официально был включён в состав экипажа судна «Вайдагубский» Дальневосточного морского управления разведочного бурения. С паспортом моряка Каликинский отправился в Персидский залив для оперативного освещения борьбы сахалинских моряков с загрязнениями моря в этом районе мировой экологической катастрофы.

Как специальный корреспондент при секретариате «СовСаха» Вячеслав летал в Москву на семинар-совещание гильдии судебных репортёров, поскольку его всерьёз увлекла криминальная тема, очень актуальная для перестроечного времени. Позже он напишет:

«Я был знаком с некоторыми авторитетами, общался с преступниками в камерах СИЗО и колониях, был вхож в разные кабинеты всех силовых структур, от начальника до патрульного. Но я никогда не был «чьим-то», всегда старался оставаться на стороне газеты, её читателей».

Лауреат премии А. П. Чехова Сахалинской организации Союза журналистов СССР, он отдавал немало сил, постигая первопричины криминала и психологию преступников. Пока не понял: нельзя бесконечно пропускать через себя весь тот негатив, без которого журналист, пишущий на криминальные темы, просто не может обходиться. Случилось это после того, как после инфаркта врачи южно-сахалинской горбольницы четверо суток вытаскивали его с того света.

Вернувшись в строй, Вячеслав Александрович работал в архивах и состоялся ещё и как писатель. Его перу принадлежит более десятка историко-детективных романов, имеющих документальную основу. Каликинский ярко заявил о себе уже в дебютном историческом романе «Легионер», рассказав о судьбе Карла Ландсберга, совершившего громкое преступление и отбывавшего сахалинскую каторгу. Интересным получился у него и роман «Посол: разорванный остров» об истории первых дипломатических контактов России и Японии. В Стране восходящего солнца это произведение переведено на японский язык.

Вячеслав Александрович оставил людям не только своё журналистско-литературное наследие. Он был донором, делился кровью с теми, кому она была жизненно необходима. Вместе с супругой воспитал дочь и сына. Очень любил на досуге заниматься цветоводством. У него и в редакционном кабинете был уголок с экзотическими растениями. А сколько радости было на его лице, когда они зацветали. Тогда сотрудники по очереди ходили любоваться тропическими диковинками. На своём приусадебном участке он мастерил перголы, создавал альпийскую горку и красивые клумбы из роскошных многолетников.

Коллектив редакции газеты всегда с большой теплотой будет вспоминать о Вячеславе Александровиче. Последний раз мы виделись с ним на торжествах, посвящённых 100-летию «СовСаха». Несмотря на нездоровье, он пришёл к нам на юбилей, потому что и сам был причастен к истории газеты.

Редакционный коллектив выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича Каликинского. Светлая ему память!

Коллектив редакции газеты «Советский Сахалин».

* * *

Глубокие и искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича Каликинского выражают сахалинские региональные отделения Союза писателей России и Союза журналистов России.