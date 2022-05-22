На 78 % выросли онлайн-продажи бумажных книг в России. Чаще других заказывают книги на иностранных языках (+144%), комиксы (+ 94%), букинистику (+132%). Схожая динамика — в крупных розничных сетях. Самый высокий спрос магазины зафиксировали на художественную литературу, иностранные издания и книги по психологии.
В июне будет год, как на въезде в этот город-порт снесли многометровую стелу с барельефом пионера космоса. Даже некая печальная символичность усматривается в этом действии: первоначально (судя по публикации в местной...