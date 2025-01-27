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На автодорогах юга Сахалина из за ухудшения погоды ограничено движение для пассажирского транспорта

Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Как сообщили региональном управлении МЧС, с 0 часов 28 января прекращается движение пассажирских автобусов в южных районах Сахалина.

Это автодороги Невельск – Холмск;с. Лиственичное – с. Охотское; с. Троицкое – с. Новотроицкое; Томари – Углегорск; с. Огоньки – Невельск; п/р Ново-Александровск – с. Синегорск; с. Дальнее – с. Елочки.

Уточнить информацию об ограничительных мероприятиях на автодорогах можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление Сахалинавтодор» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 72-23-95 (с 18:00 до 8:00).

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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