На автодороге между Невельском и Горнозаводском разрушилось полотно проезжей части

Движение транспорта здесь с утра 27 августа невозможно, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Отрезанным от внешнего мира оказалось село Шебунино, расположенное дальше Горнозаводска.

Причиной ЧП стало разрушение водопропускной трубы, на пострадавшем участке начали подготовительные работы для устройства временного проезда.

На другом участке дороги сошёл сель, на его расчистке работает техника.

Накануне в Углегорском районе открыли движение по дороге, ведущей к селу Бошняково. Причиной ЧП там тоже стала водопропускная труба под земляным полотном – из-за дождя она забилась, и вода хлынула на проезжую часть.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.