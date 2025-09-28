На берегу моря в Корсаковском районе установлена восьмиметровая скульптура «Отец Сахалин»

В Корсаковском районе на берегу моря у завода сжиженного природного газа открылось новое арт-пространство «Мелодия любви, истории, традиций». Центральным объектом является скульптура «Отец Сахалин» высотой в восемь метров.

С предложением благоустроить территорию на берегу моря, прилегающую к заводу сжиженного природного газа в Корсаковском районе, выступила компания «Сахалинская Энергия» — оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2». В 2024 году во время Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» губернатор Валерий Лимаренко и представители руководства предприятия заложили первый камень будущего арт-пространства. И вот спустя год начинание нефтяников реализовано при поддержке правительства области.

— Мы многое делаем, чтобы жизнь на наших островах стала более комфортной. Создаем условия для реализации талантов и способностей сахалинцев и курильчан. Развиваем туризм внутри области, прокладываем дороги к достопримечательностям, формируем необходимую инфраструктуру. Обустраиваем уютные общественные территории. Ярким примером этой работы является арт-пространство, которое мы сегодня открываем. Очень важно, что наши усилия по повышению качества жизни в регионе поддерживает бизнес, ключевые нефтегазовые компании. Уверен, эта территория вскоре станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей острова. Благодарю компанию «Сахалинская энергия» за высокую социальную ответственность. Это говорит о том, что для вас важны не только экономические проекты, но и эта земля, люди, которые здесь живут. Благодаря такому тесному взаимодействию властей, деловых кругов и общественности мы, несомненно, добьемся успеха! — сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В основе концепции арт-пространства — интеграция природного ландшафта и индустриального объекта.

— Это символ преемственности и нашего уважения к прошлому. С одной стороны, арт-объект передает последующим поколениям традиционные ценности и знания, без которых нет будущего. С другой — он призван стать центром культурного притяжения в излюбленном месте отдыха жителей и гостей региона. Близость к инфраструктуре проекта «Сахалин-2» позволит посетителям узнать еще больше о первом в России заводе СПГ, — отметил первый заместитель генерального директора ООО «Сахалинская Энергия» Андрей Олейников.

Центральный объект арт-пространства — восьмиметровая скульптура «Отец Сахалин», собирательный образ коренных жителей региона. В одной руке покровитель островитян держит рыбу — символ изобилия и богатства, в другой — бубен в форме солнца. Он словно взаимодействует с природными стихиями, чтобы провести традиционный обряд, цель которого — защитить родную землю, принести ей процветание. Авторы вдохновлялись историей и мифологией места, а также культурным наследием сахалинских этносов, сообщает пресс-служба правительства области.

— Коренные малочисленные народы сумели через время пронести уникальность своей истории и духовной культуры, востребованной для гармоничного развития. Мы искренне рады, что творческая синергия реализованного проекта сохраняет эту связь времен и является примером воплощения приоритетов северян, — отметил уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Сахалинской области Алексей Лиманзо.

Завод по производству производству сжиженного природного газа в Корсаковском районе на юге Сахалина начал работу в 2009 году. Его проектная производительность составляет 9,6 млн тонн СПГ в год. Это первое производство такого рода в России.