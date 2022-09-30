На берегу родной земли

В юбилейный для островного региона и его столицы год наш проект «Воспетые острова» удачно вписался в канву городской программы «Культурная столица» и дал одноименное название двухдневному музыкальному фестивалю. Так что в сентябре островитяне, проявившие интерес к событию, побывали на сольном концерте нашего земляка, известного композитора и исполнителя Игоря Слуцкого и на гала-концерте островных бардов, о творчестве которых рассказал «Советский Сахалин».
Среди тех, кто подарил южносахалинцам и гостям города замечательные песни о малой родине, был и эстрадный дуэт преподавателей Сахалинского колледжа искусств Павла Бусырева и Дмитрия Русанова. Они исполнили композицию «На островах на рейде корабли». Это творческая работа семейного дуэта Русановых (слова написал отец Валерий, а музыку сын Дмитрий).
Примечательно, что в их авторской коллекции уже около десятка песен о любимой островной земле. Сегодня мы представляем еще одну – «Зовущий остров Сахалин», непосредственно посвященную 75-летию региона в его современных границах. Стихотворный текст написан главой семьи, в прошлом пограничником и шахтером, а музыка, аранжировка и вокальное исполнение композиции – это творчество Дмитрия.
Он с детства сочинял песни, аккомпанируя себе на гитаре под три аккорда. Учиться в музыкальной школе не довелось, но в начале 2000-х, когда в Сахалинском колледже искусств был недобор, Дмитрия зачислили на отделение народных инструментов по классу балалайки.
В дальнейшем одаренный выпускник колледжа получил высшее образование и профессию звукооператора в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. На Сахалине ему очень хотелось реализовать себя в творческом плане. Работал ведущим на радио 105,5 и «Авторадио», в областном методическом центре народной культуры «Радуга». Но по большому счету Дмитрия не устраивало то, чем он занимался.
Счастливым случаем в его судьбе стало приглашение на работу в родной колледж искусств от его директора Ирины Герасимовой (ныне руководителя департамента культуры и туризма администрации города). Сегодня Дмитрий – старший преподаватель, председатель цикловой комиссии звукооператорского мастерства колледжа. Известный вокалист, активный участник городских, областных концертов и праздничных мероприятий. Вместе с другом, однокурсником по колледжу и коллегой Павлом Бусыревым поет в эстрадном дуэте «Русбус» (название образовано по первым слогам их фамилий).
У вокалистов большой репертуар из популярных эстрадных песен, музыки театра и кино и авторских композиций, ведь Дмитрий продолжает писать песни. А еще дуэт с каждым годом приближается к мечте о концерте, программа которого будет составлена только из собственных произведений островной тематики.
Сахалин для Валерия и Дмитрия Русановых – берег родной земли, неповторимый и прекрасный, «остров вечного счастья», зовущий к себе и всегда с добром ждущий нас.
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»