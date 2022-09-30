На берегу родной земли

В юбилейный для островного региона и его столицы год наш проект «Воспетые острова» удачно вписался в канву городской программы «Культурная столица» и дал одноименное название двухдневному музыкальному фестивалю. Так что в сентябре островитяне, проявившие интерес к событию, побывали на сольном концерте нашего земляка, известного композитора и исполнителя Игоря Слуцкого и на гала-концерте островных бардов, о творчестве которых рассказал «Советский Сахалин».

Среди тех, кто подарил южносахалинцам и гостям города замечательные песни о малой родине, был и эстрадный дуэт преподавателей Сахалинского колледжа искусств Павла Бусырева и Дмитрия Русанова. Они исполнили композицию «На островах на рейде корабли». Это творческая работа семейного дуэта Русановых (слова написал отец Валерий, а музыку сын Дмитрий).

Примечательно, что в их авторской коллекции уже около десятка песен о любимой островной земле. Сегодня мы представляем еще одну – «Зовущий остров Сахалин», непосредственно посвященную 75-летию региона в его современных границах. Стихотворный текст написан главой семьи, в прошлом пограничником и шахтером, а музыка, аранжировка и вокальное исполнение композиции – это творчество Дмитрия.

Он с детства сочинял песни, аккомпанируя себе на гитаре под три аккорда. Учиться в музыкальной школе не довелось, но в начале 2000-х, когда в Сахалинском колледже искусств был недобор, Дмитрия зачислили на отделение народных инструментов по классу балалайки.

В дальнейшем одаренный выпускник колледжа получил высшее образование и профессию звукооператора в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. На Сахалине ему очень хотелось реализовать себя в творческом плане. Работал ведущим на радио 105,5 и «Авторадио», в областном методическом центре народной культуры «Радуга». Но по большому счету Дмитрия не устраивало то, чем он занимался.

Счастливым случаем в его судьбе стало приглашение на работу в родной колледж искусств от его директора Ирины Герасимовой (ныне руководителя департамента культуры и туризма администрации города). Сегодня Дмитрий – старший преподаватель, председатель цикловой комиссии звукооператорского мастерства колледжа. Известный вокалист, активный участник городских, областных концертов и праздничных мероприятий. Вместе с другом, однокурсником по колледжу и коллегой Павлом Бусыревым поет в эстрадном дуэте «Русбус» (название образовано по первым слогам их фамилий).

У вокалистов большой репертуар из популярных эстрадных песен, музыки театра и кино и авторских композиций, ведь Дмитрий продолжает писать песни. А еще дуэт с каждым годом приближается к мечте о концерте, программа которого будет составлена только из собственных произведений островной тематики.

Сахалин для Валерия и Дмитрия Русановых – берег родной земли, неповторимый и прекрасный, «остров вечного счастья», зовущий к себе и всегда с добром ждущий нас.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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