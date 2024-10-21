На берегу залива Терпения откроется современный спортивный дворец

Макаровчане отчаялись было дожить до открытия универсального спорткомплекса с ледовым полем. Идея его строительства была согласована в 2013-м, первую попытку строители предприняли в 2015 году… С тех пор работу останавливали, объект замораживали, меняли проект и подрядчика. Но областное правительство проявило упорство, и местные мастера (юные и опытные) шайбы и клюшки все-таки получат ключи от спортивного дворца. Журналисты «Советского Сахалина» посетили Макаров, чтобы оценить состояние будущего ледового дворца.

Тайна лучшего льда

Спорткомплекс у перекрестка главных улиц в Макарове достроили: на газонах вокруг здания уже проросла специальная трава, рабочие у входа, несмотря на субботу, возятся с покрытием фасада. На двух домах, стоящих по улице Ленина и выходящих торцами на будущий ледовый дворец, – огромные картины-мурали с хоккейными сюжетами.

– Лёд здесь будет лучшим на острове, – с гордостью объясняет нам представитель компании-подрядчика Вадим Саликов, водя нас по коридорам здания, где завершаются отделочные работы. – Качество льда обеспечит установка, подготавливающая воду – другой такой на Сахалине нет!

По словам Вадима Саликова, подобная установка готовит воду для льда петербургской СКА Арены – её считают крупнейшим ледовым дворцом в мире. Сам строитель приехал возводить объект на берегу залива Терпения с берегов Невы, это его третья ледовая площадка после тех, что он построил в Волгограде и Петергофе.

Сопровождая нас по ледовому дворцу, Вадим Cаликов уверенно описывает принципы работы любого оборудования, установленного в здании. К примеру, инфракрасные обогреватели в раздевалках будут не просто отапливать воздух подобно радиаторам – они нагревают шкафчики и скамейки, и те дольше отдают тепло. Они же будут сушить и форму хоккеистов – после матчей им не придётся таскать в сумках тяжеленную сбрую.

Хоккейные раздевалки и ледовая площадка занимают весь первый этаж здания. Вадим Саликов показывает нам часть сложной системы трубок под зеркалом хоккейного поля. Одни трубки подают на площадку хладагент, другие почему-то поставляют туда тепло… Не погружаясь в устройство площадки, выходим на лёд и убеждаемся: он скользит и даже уже изрезан коньками – на днях дворец опробовали серьезные хоккеисты.

Всё началось с корта

– В 2005 году депутат Андрей Хапочкин с хоккейным тренером Дмитрием Чекиным решили бороться с подростковой преступностью и запустили проект «Спорт против подворотни», – глава района Сергей Фертиков открывает на полную историю ледовой арены. – Чтобы пацаны не уходили в криминал, здесь построили открытый хоккейный корт.

О преступности Фертиков рассуждает с полным знанием дела: 26 лет жизни руководитель района отдал уголовному розыску – начал рядовым сотрудником, дослужился до начальника отдела МВД в Анивском, а затем в Макаровском районах. После ушёл в систему муниципальной власти, с 2021 года руководит городским округом.

Сергей Фертиков указывает на картину-мурал, украшающую один из домов по улице Ленина. На ней мальчишки в разноцветной форме сразились за шайбу, резиновый снаряд как раз влетает в ворота одной из команд.

– Это сюжет первого турнира, играет команда «Снежные барсы», – объясняет глава района. – Игра состоялась двадцать лет назад, сейчас эти мальчишки уже взрослые люди.

Сюжет с 20-летней выдержкой

– Вторая картина с фотографии, сделанной через двадцать лет, – Сергей Фертиков переходит к соседнему дому. – Здесь у команды уже появился спонсор ООО «Рыбак». Поэтому на ребятах профессиональная форма.

Третью картину глава района обещает поместить на торце дома, который только строится – стены поднялись уже выше четвёртого этажа.

– Его сдаём в августе 2025 года, на доме поместим картину с фотографии, сделанной внутри ледовой арены, – мэр Макаровского района ещё раз показывает «хоккейные» дома. – Получается так: было, есть, будет!

Фертиков обращает наше внимание на пустую площадку, выходящую на улицу Ленина выше трёх «хоккейных» домов, её недавно освободили от ветхого здания.

– А здесь в 2025 году начнём строить дом на 65 квартир. На нём будет картина с боксёрами. На другом доме нарисуем самбистов и дзюдоистов, – обещает Сергей Фертиков. – Хоккеистам оказываем большее внимание, потому что здесь всё начиналось с хоккейной площадки.

Бокс и самбо без стен не останутся

Боксёры и самбисты украсят стену дома на «хоккейной» улице не случайно – в спортивном комплексе, площадь которого превышает четыре тысячи метров, поместятся не только ледовые спорт­смены.

Часть залов и раздевалок уже поделили (без боя!) самбисты и боксёры. Канаты новенького боксёрского ринга растянулись в том зале, что поменьше. Впрочем, там хватит места всем городским боксерам.

Сергей Фертиков и представитель подрядчика Вадим Саликов проводят нас по раздевалкам, показывают тренажёрный зал (оборудование уже установлено), медицинский кабинет, который ждёт только медика, и даже сауну, где юные спортсмены будут выводить из мускулов молочную кислоту.

Строили в несколько подходов

За всеми стройками на улице Ленина – и за жильём, и за ледовой ареной – с огромного плаката «наблюдает» руководитель островной области Валерий Лимаренко.

– Только благодаря губернатору мы всё это достроили, – признаётся Сергей Фертиков. – Нужно отдать должное ему, Сергею Петровичу Олонцеву (заместителю председателя областного правительства. – Прим. ред.) и министру строительства Алексею Колеватых – каждый день проводили совещание по видеосвязи, где мы докладывали, что уже сделано.

Совершенно ясно: именно решительность регионального правительства помогла достроить ледовый дворец, который возводили с большими проблемами. Региональный министр строительства комментировал ситуацию на сайте правительства, спортивный объект область планировала сдать в конце 2020 года. Вместо этого весной 2021 пришлось расторгать договор с подрядной организацией, устранять замечания, рассчитывать новую смету, проводить конкурс, на котором определили нового подрядчика.

К этому времени часть ледового дворца была возведена, сваи уныло ржавели, а жители Макарова, обрадованные хоккейной перспективой города, с грустью ждали, что дворец разберут и сдадут в металлолом. Но в 2023 году на объект пришёл новый подрядчик. И работа закипела.

Город спорта и туризма

– Металлоконструкции убирали, перевозили на отдельную площадку, очищали пескоструйным оборудованием, а затем устанавливать на место, – объяснил Вадим Саликов.

Директор управления капитального строительства городского округа Александр Сорочкин добавил: площадку для пескоструйных работ развернули на территории закрытого Макаровского целлюлозно-бумажного завода.

Судя по рассказам главы муниципалитета о ближайших планах, ледовая арена постепенно превратит центр Макарова в спортивный городок. Местная власть готова развивать кёрлинг – этот вид спорта набирает популярность в некоторых районах области, эксплуатирующих ледовые площадки – и строить ещё один физкультурный комплекс, где все макаровчане смогут заниматься футболом, волейболом и баскетболом.

Кто будет отрицать, что при таком подходе город на живописном берегу залива Терпения может стать точкой спортивного туризма? Сахалинцы и гости острова смогут приезжать сюда, чтобы набраться здоровья и заодно познакомиться с некоторыми страницами сахалинской истории (здание, где разместится краеведческий музей, тоже в ближайших планах районной власти).

– Недалеко от нашей пожарной части будет размещён сквер имени генерала Михаила Алимова, – поделился планами Сергей Фертиков. – 22 августа 1945 года в Макаров пришли советские войска, и в здании пожарной части генерал Алимов с японским генералом подписали соглашение о мире. Люди уже за это проголосовали.

Анастасия КАРАМУШКИНА, Николай ШЕЛЕПОВ, наши специальные корреспонденты.

Южно-Сахалинск – Макаров.