На благо России. Не покладая рук трудится наш земляк, «кедровый король» Иван Санжаров

Иван Иванович на Сахалине оставил о себе достойную память, вырастив более 80 тысяч саженцев кедров. Свыше 23 тысяч он безвозмездно передал бюджетным и общественным организациям для озеленения территорий, а еще высадил в лесу более 5 тысяч «кедрят» (это его неологизм).

Несколько лет назад в силу обстоятельств Санжаров переехал в Калининградскую область. Местные власти радушно встретили островитянина и выделили ему 7 гектаров земли для создания единственного в регионе экопитомника «Зеленоградские кедры».

Здесь сахалинец выращивает ценные породы деревьев, отдавая предпочтение сибирскому и корейскому кедрам. Уже в 2019 году больницы, детские сады и школы 18 субъектов России бесплатно получили от Ивана Ивановича 43 тысячи саженцев кедра. В апреле 2020-го он вырастил еще около 400 тысяч сеянцев уже для 50 регионов страны.

Вообще, суть устремлений Санжарова сводится к тому, чтобы фитонцидные деревья-долгожители (их земной срок 600 – 900 лет) росли возле каждой школы, детского сада, больницы. Чтобы в городах и селах были кедровые рощи, украшающие землю и оздоравливающие людей. Причем, по мнению энтузиаста, эта идея должна найти отражение в государственной программе развития лесной отрасли регионов.

Кстати, за свою благородную, масштабную и результативную работу Иван Санжаров получил медаль и грамоту из рук президента РФ. И сегодня проект «Кедры России» имеет все шансы получить высокую оценку экспертов на конкурсе идей и проектов на благо России. Его проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресса.

До начала лета они отберут 100 самых лучших предложений, достойных получить комплексную поддержку в их реализации.

Предполагается, что подобные новаторские идеи и проекты станут основой новой стратегии развития страны до 2030 года. В дальнейшем из этой сотни будет выбран десяток лучших инициатив.

Учитывая широкую географию проекта «Кедры России» и большой интерес к нему населения, Иван Санжаров может реально стать одним из победителей конкурса и войти в топ-10. Это необходимо ему не для престижа или удовлетворения собственных амбиций, а для того, чтобы кедровые питомники появились во всех регионах страны. А дети и молодежь заинтересовались полезным и интересным делом.

До начала лета будут выбраны топ-100 лучших конкурсных предложений. А в июле на очередном всероссийском форуме «Сильные идеи для нашего времени» будут объявлены 10 лучших проектов. Их авторы выступят с докладами перед президентом России Владимиром Путиным.

Проект Санжарова зарегистрирован на сайте Росконгресса. Его рейтинг зависит и от того, насколько активно мы сможем поддержать Ивана Ивановича. Буквально в три клика каждый из нас может помочь осуществиться его замечательной инициативе.

Чтобы проголосовать, нужно пройти по ссылке, зарегистрироваться или войти, найти проект и нажать «нравится».

Людмила Степанец.

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